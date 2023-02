Enfermeras continuarán en asambleas informativas

Tegucigalpa – Las enfermeras profesionales continuarán con las asambleas informativas al no llegar a un acuerdo con las autoridades sanitarias.

– El paro es a nivel nacional y solo atenderán áreas críticas, anunciaron.

Desde tempranas horas de este lunes, el gremio de las enfermeras profesionales iniciaron con asambleas informativas en demanda de pago por sus demandas laborales.

La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ela Márquez, dijo que la demanda específica es el pago por Índice De Precios Al Consumidor del año 2022, así como un reclamó administrativo que ya lleva una década y no les dan respuesta.

“Nos están violentando nuestros derechos que ya están en ley, no abandonaremos áreas críticas, pero el paro es a nivel nacional” anotó la gremialista.

El incremento que reclaman es de 5.8 % en 2022 y 9.8 % para este 2023 para casi tres mil enfermeras que laboran en el sistema público, añadió.

La profesional, manifestó que no se han reunido con el titular de la Secretaría de Salud (Sesal), no obstante, sí han mantenido el diálogo con la institución a través de la viceministra Nerza Paz, sin embargo, ella no estuvo en la reunión de hoy, ni representantes de Finanzas, por lo que decidieron abandonar la misma.

Las explicaciones no satisfacen al gremio de las enfermeras, porque solo se les indica que hay mucho trámite burocrático y ya no están dispuestas a seguir esperando, por lo que seguirán con las medidas de presión hasta que se les resuelvan sus demandas, concluyó. IR