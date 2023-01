En un pueblo mariano como el hondureño no puede seguir reinando la violencia y el odio: Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – En un pueblo mariano como el hondureño no puede seguir reinando la violencia, el odio y la pobreza, dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la misa en honor a la Virgen de Suyapa en el inicio de las actividades de su 275 aniversario.

– Pedimos por una nueva elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que sea seleccionada con transparencia y responsabilidad.

– Honduras no puede vivir infectada, debe sanar y salir adelante.

El cardenal dijo a los feligreses que María de Suyapa es la evangelizadora de Honduras, “tenemos una madre en el cielo que está dispuesta a responder nuestras peticiones”, manifestó.

Agregó que hay tantas personas marginadas, discriminadas y humilladas, pero la Iglesia Católica no le cierra las puertas a nadie, todos tenemos que peregrinar, caminar juntos y buscar en la fe y oración un cambio para Honduras.

“Somos una sola iglesia, por lo consiguiente somos hermanos, hijos de un mismo padre y debe de crecer el amor, en un pueblo mariano como el hondureño no puede seguir reinando la violencia, el odio y la pobreza”, arguyó.

En ese sentido, sostuvo que El Señor quiere justicia, paz y todo esto se puede alcanzar con la gracia de Dios.

“Es por eso que hay que pedir que los responsables de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia que lo hagan con responsabilidad y tomar las mejores decisiones que hagan que Honduras cambie su historia”, manifestó.

Indicó que los hondureños no podemos ser pasivos, el poder es para servir, recordó.

Señaló que en este año jubilar no le pongamos obstáculos al Espíritu Santo, en ese sentido recuerden que se camina hacia adelante y no para atrás, no podemos volver atrás y vivir viendo hacia atrás viendo de rencores, resentimientos, odio y con heridas no sanadas.

“Honduras no puede vivir infectada, debe de sanar y salir adelante, eso es lo que se espera para las nuevas generaciones, crecer en fe, esperanza, amor y caridad”, sostuvo.

María convoca a seguir adelante, en este tiempo de guerras que no se necesita, el mundo necesita paz y misericordia, apuntó. IR