En privado me han pedido ponga en la Corte a sus esbirros, son falsos, cínicos: Redondo

Tegucigalpa– El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha salido al paso de las críticas en su contra y ha respondido en su cuenta de Twitter con una fuerte acusación y califica a algunos de falsos y cínicos.

No especifica directamente a quién va dirigido su mensaje, pero se deduce que es para algunos que le critican sobre todo por su último documento denominado “La Verdad”.

En una serie de mensajes el presidente del Congreso destaca que “En público se plantan en contra de lo que hacemos, “cuando no hacemos lo que hacían las estructuras criminales que estaban acostumbradas a imponer”, pero en privado me buscan para “acuerdos”, hasta me han pedido ponga en la Corte a sus esbirros, SON FALSOS, CÍNICOS”.

En un segundo mensaje Redondo, remarca “Se sientan con criminales y se toman fotos, firman acuerdos internacionales que son falsos, son montajes de simulacros de transparencia que solo han servido para apoyar a sus criminales que han gobernado en los últimos 13 años, retienen acusaciones y denuncias”.

El mensaje del diputado presidente concluye con un tercer escrito que dice “Denuncias contra criminales que son sus amigos, clasifican que sale público y que no les conviene, son ENEMIGOS DEL PUEBLO que han encontrado la forma de financiar sus mentiras y montajes perversos, lo bueno que todo tienen su tiempo y no hay nada oculto”. Y puntualiza, “tomen nota”.

Es de hacer mención que las críticas para el presidente del Congreso se han agudizado en los últimos días luego que él señala que la Junta Nominadora, le quita facultades al Congreso Nacional, lo que para muchos claramente ha señalado que la JN, sería inconstitucional. LB