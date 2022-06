A las puertas de la CSJ una nueva solicitud de extradición

Tegucigalpa – “En las próximas horas, entiendo que viene otra solicitud (de extradición), no sé de quién se trata”, anunció esta tarde el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.

El magistrado presidente se refirió al tema de las extradiciones al ser consultado por los medios de comunicación sobre algunas críticas en que ese poder no ha actuado con celeridad a lo que respondió que son opiniones, pero no han comprobado con documentos que no se haya resuelto las solicitudes.

Siempre se han direccionado en tiempo y forma todas las órdenes de extradición y en ese sentido “siempre ha sido el actuar nuestro con celeridad y eficiencia en la tramitación de estas solicitudes”, manifestó.

“Los cuestionamientos y las críticas deben existir en un Estado democrático, sin embargo; también tenemos el derecho de exigir que se hagan en el marco de una sustentación y de una argumentación”, añadió el presidente de la CSJ.

En el tema de las críticas, se refirió a que hay un diputado que acusó a la CSJ de corrupta, “y eso es meter a los 5 mil empleados y la institucionalidad como corruptos, me gustaría que sacara sus antecedentes él porque yo le sé un par de cosas”.

Seguidamente dijo que no tenía temor de acudir al Congreso Nacional a rendir un informe, por el contrario le encantaría ir al órgano Legislativo para hacerlo.

La CICIH

En el tema de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), dijo que él de forma personal recibió la misión exploratoria de la ONU y se les expresó que “no nos oponemos a la CICIH”.

Es una buena oportunidad de apoyo en la lucha contra la corrupción, añadió, no obstante, aclaró que se les hizo saber la posición de que desde que estaba la MACCIH, la posición fue que ninguna misión venga a sustituir la autoridad estatal y a quedarse indefinidamente.

Por otra parte, Argueta se refirió al tema de la elección de los próximos magistrados de la CSJ y a los nuevos decretos que hay encaminados a los cambios en la elección, y dijo que el Legislativo está en su facultad de aprobar leyes.

Sin embargo, anotó que el cumplimiento de los requisitos ya está establecido en la Constitución y para cambios se requieren dos legislaturas. LB