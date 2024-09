¡En Farmacias Kielsa ahora encuentras la Tarjeta Recargable!

Tegucigalpa – Reforzando su compromiso hacia la inclusión financiera y asegurando cada día poder ofrecer productos innovadores, TENGO y Farmacias Kielsa reafirman su alianza. Ahora quienes visiten Farmacias Kielsa podrán encontrar la Tarjeta Recargable Visa TENGO en sus sucursales a nivel nacional.

La tarjeta Recargable brinda un beneficio para que los hondureños puedan acceder al medio de pago más seguro, accesible e innovador. La Tarjeta es la más segura del mercado debido a que no contiene información visible, no tiene nombre en el plástico, no lleva código de verificación impreso, no lleva fecha de vencimiento y su número de tarjeta es enmascarado.

Esto la hace ideal para que los clientes la adquieran en todas las sucursales como un producto normal de la tienda y la activen desde la App TENGO permitiendo administrar sus datos y la información de su tarjeta, así como recargarla para realizar más de 100 tipos de transacciones y hasta usarla para comprar en línea.

“Cada día marcamos nuestro compromiso hacia la inclusión financiera en el país y con nuestra Tarjeta Recargable buscamos transformar la manera en que las personas manejan su dinero. Para tenerla no es necesario tener una cuenta bancaria, tampoco presentar un historial crediticio y no se cobran membresía, esto la hace ser la Tarjeta para todos. Estamos seguros que de la mano de Farmacias Kielsa lograremos que los hondureños simplifiquen su día a día de manera segura y conveniente”, mencionó Jennifer Ruiz, gerente de Mercadeo en TENGO.

Por su parte, Gastón Padilla, gerente de Mercadeo de Farmacias Kielsa agregó, “con más de 300 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional, garantizamos una cobertura excepcional y accesibilidad inigualable para todos los hondureños. Nuestra extensa red de farmacias nos posiciona de manera única para distribuir la tarjeta Recargable Visa TENGO, asegurando que este producto innovador esté al alcance de todos, independientemente de su ubicación. Esta fortaleza nos habilita no solo para ofrecer servicios de salud y bienestar de primera calidad, sino también para ser un canal de soluciones financieras que fomenten la inclusión y el bienestar económico de nuestros clientes”.

La Tarjeta Recargable Visa TENGO es la más accesible, innovadora y segura del mercado, es como el efectivo, pero mejor. Todos podrán adquirirla en Farmacias Kielsa y próximamente aprovechar de promociones y descuentos exclusivos.