En este momento no están los votos para ley de Colaborador Eficaz, afirma diputado nacionalista

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Francisco López dijo este miércoles que hasta este día no hay consenso para las propuestas de la Ley de Colaborador Eficaz, así como del querellante adhesivo, por lo que al someterlas a votación solo será para quemarlas.

“Cuando meten una ley, ya está consensuado qué bancadas van a apoyar que bancada no van a apoyar, no es que allí se va a tirar la moneda a ver qué dice la suerte, si votan o no votan, no, son cosas que ya están arregladas”, dijo.

En tal sentido, cuando la junta directiva del Congreso Nacional mete una propuesta y no sale aprobada, es porque ellos quisieron que se quemara esa ley, y agregó que en este caso, “en este momento no están los votos para ese tipo de leyes”.

La iniciativa de ley del querellante adhesivo contempla la reforma de los artículos 96 y 99 del Código Procesal Penal a efecto de ampliar la figura de acusador privado para que en caso de que se instale la a Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pueda ser un acusador privado.

En tanto, la aprobación de la Ley de Colaborador Eficaz es una de los requisitos de las Naciones Unidas para traer la misión internacional anticorrupción. VC