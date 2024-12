En duda extensión del Memorándum con la ONU para instalación de CICIH

Tegucigalpa – A pocos días de que nuevamente se venza el Memorándum con la ONU, para la de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el diputado Yahvé Sabillón dijo que hay dudas que este se extienda otra vez, dado que en los últimos meses tampoco se vio una voluntad política para la instalación del mecanismo.

– El Gobierno hondureño y la ONU suscribieron el 15 de diciembre de 2022 en Nueva York un memorándum de entendimiento para lo que sería la constitución de la CICIH, el que se ha venido renovando al no materializarse la instalación de la misión.

En ese sentido, Sabillón criticó la falta de avances en el proceso señalando que no se han cumplido con los nueve puntos fundamentales exigidos por Naciones Unidas para avanzar con la iniciativa.

Según Sabillón la ONU ya comprende que el gobierno ha venido otorgando prórrogas sin mostrar avances sustanciales.

El parlamentario subrayó que el gobierno no ha mostrado voluntad política para cumplir con las condiciones mínimas solicitadas por la ONU, como la revisión del Código Penal para imponer penas más severas para los delitos de corrupción y criminalidad organizada.

«Es lamentable que no se haya revisado el Código Penal como lo pidió la ONU. Las penas siguen siendo irrisorias, y no se ha tomado en cuenta el proyecto 4-2022 en la amnistía política, que no debería incluir delitos que nada tienen que ver con persecución política», expresó el diputado.

Asimismo, Sabillón criticó la falta de avance en temas clave como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la revisión de la inmunidad parlamentaria, dos temas fundamentales en el acuerdo entre Honduras y la ONU.

«El gobierno ha dado prorrogas, pero no hay voluntad manifiesta de avanzar. No tiene sentido seguir extendiendo el memorándum de entendimiento si no se cumplen los compromisos», insistió Sabillón, quien también destacó que la última prórroga otorgada expirará el 15 de diciembre, sin que se hayan dado avances significativos en la implementación de la CICIH.

En un nuevo intento para alcanzar acuerdos que garanticen mecanismo imparcial, independiente y autónomo, a mediados de este 2024 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Honduras, prorrogaron el memorándum para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). LB