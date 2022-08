En Día Internacional de los Pueblos Indígenas historiador recuerda el abandono de esta población

Tegucigalpa- Este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por mandato expreso de las Naciones Unidas, pero el término de festejo es “demasiado generoso”, debido al abandono de estos pueblos, según el historiador e investigador Rubén Darío Paz.

-Pueblos culturalmente diferenciados sufren problemas estructurales graves en educación y salud.

-El desempleo es evidente en las comunidades, por lo que los indigenas también buscan ruta migratoria.

A criterio del historiador lo que ha sucedió con los pueblos culturalmente diferenciados, es un abandono, “nunca estos pueblos han sido prioridad dentro del engranaje de los Estados nacionales, más bien ha habido intentos de invisibilizarlos e incluso en otras latitudes hasta aniquilarlos”.

Ocho pueblos culturalmente diferenciados en Honduras

El investigador recordó en Proceso Digital, que el Estado de Honduras, es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en dicho documento se establecen una serie de compromisos y prioridades, en cuanto al tratamiento que se le debe dar a los pueblos culturalmente diferenciados.

Sin embargo, lamentó que, desde 1989 a la fecha los diferentes gobiernos han sido ineficaces al momento de generar políticas públicas que engloben a cada uno de los pueblos, y se les reconozcan sus derechos.

Para el caso el investigador expuso que, a la fecha, no se ha realizado un censo oficial de los pueblos culturalmente diferenciados, y sólo se conocen aproximaciones sobre cuantos indígenas y negros, cohabitan el territorio hondureño.

Hijo mayor del Cacique Tolupan Julio Soto, porta foto de su padre.

El mestizaje es escasamente estudiado en Honduras, desde la academia oficial, se investiga desde diferentes aristas las manifestaciones culturales de los “otros pueblos”, sean estos Tolupanes, Tawahkas, Chortís, Pech, Lencas, identificados como pueblos originarios, o pueblos que se insertaron al territorio a lo largo del proceso de conquista; Misquitos, Garífunas y Negros Creoles.

Sin embargo, prosiguió el investigador, a la fecha escasamente se conocen estudios sistemáticos sobre el mestizo, que en otros tiempos se le denominó ladino.

Principales problemas en las comunidades indígenas

Los pueblos indígenas tienen problemas estructurales que no han sido atendidos a lo largo de la historia, aunque se reconoce que algunos gobiernos han hecho tibios esfuerzos.

Para el caso se han dado algunos esfuerzos en fortalecer la educación intercultural bilingüe, sin embargo, a la fecha, gran parte de esos resultados no han logrado materializarse en la escuela básica, los textos y cartillas escolares se siguen esperando en las comunidades o el proceso de elaboración por diferentes razones se interrumpió.

En ese sentido Darío Paz recuerda que es urgente atender las precariedades en materia educativa, ya que hay unos pueblos con mayor riesgo que otros, remarcó que debe haber especial atención con los Chortís, Tolupanes, Tawhakas y Pech, “de lo contrario podríamos ser testigos de cómo se extinguen sus idiomas maternos”.

Los pueblos indígenas tienen problemas estructurales que no han sido atendidos.

A renglón seguido continuó que tristemente el Lenca, desapareció hace más de un siglo, “por dicha nos han quedado una cantidad de prácticas culturales, que también es importante conservarlas”.

Ruben Dario Paz

Seguidamente el historiador en su relato a Proceso Digital, advirtió que hay preocupación porque se ha conocido que, ante la cercanía de las comunidades Garífunas con núcleos urbanos, la práctica de su idioma materno ha venido en descenso, muchos jóvenes de Iriona, Sangrelaya, Cusuna, Limón, Zambo Creek, ya no hablan su idioma, aunque la entiendan.

Pueblos indígenas también en busca de ruta migratoria

Pero la escasa atención en materia educativa, existen otros problemas serios en las comunidades indígenas, entre las que destacan, la precariedad de los sistemas de salud, la falta de oportunidades de empleo es evidente en sus comunidades.

Indigenas también buscan ruta migratoria, ante falta de trabajo.

Con la falta de oportunidades de trabajo también se agudiza en las comunidades indígenas la migración que aqueja a todo el pueblo hondureño.

En este punto el investigador manifestó que es oportuno mencionar, que miles de Garífunas, se han marchado del país buscando oportunidades más dignas de vida, y lo mismo ocurre con miembros de otros pueblos, pero no se tienen estadísticas oficiales de estos compatriotas que han tenido que abandonar el país, pero sí lo han hecho, especialmente Negros-creoles o isleños, que con frecuencia tienen más accesos para emigrar.

Se sienten abandonados

Según el investigador en sus visitas a los territorios de las comunidades indígenas se percibe que, “los pueblos del interior se sienten abandonados, y no es para menos, por decreto se les impuso el idioma español, escasamente aparecen en proyectos de inclusión”.

Relató que ha fotografiado numerosas comunidades donde residen pueblos culturalmente diferenciados, y en ellas se respira un ambiente de armonía, respeto a sus bosques, a sus fuentes de agua, a sus animales y sobre todo a sus prácticas culturales.

No obstante, “puedo asegurar, que, desde el interior de cada pueblo, quizás por la escasa presencia del Estado, no existe ese sentimiento de pertenencia a Honduras, tanto que, en las comunidades más lejanas del Estado no se espera nada”, cerró el historiador con estudios de Antropología Cultural.

Según los datos de las Naciones Unidas, “existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres”.

Con la conmemoración cada 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se busca dar a conocer las necesidades de estos grupos de población, y que los Gobiernos y la población en general reflexione sobre la riqueza cultural que representan para los países y el cuidado que se debe tener para su defensa.LB