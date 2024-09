En 2023 se hicieron 34.9 millones de cirugías estéticas en el mundo, 3.4 % más que en 2022

Bogotá – En 2023 se realizaron en el mundo 34,9 millones de cirugías y procedimientos estéticos, un 3,4 % más que el año anterior, según la encuesta global anual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés) presentada este miércoles en Colombia.

El informe, que se presentó durante el Congreso Mundial de ISAPS en Cartagena, revela que en total fueron más de 15,8 millones de intervenciones quirúrgicas y 19,1 no quirúrgicas estéticas las que se realizaron en el mundo.

La liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común en 2023, con más de 2,2 millones de intervenciones (cifra similar a 2022), seguida de los procesos de abdominoplastia, mamoplastia de aumento, la blefaroplastia (cirugía de los párpados) y la rinoplastia.

En cuanto a los procesos no quirúrgicos más populares destacan la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, el tensado de piel no quirúrgico y la reducción de grasa no quirúrgica.

Este año, la asociación destacó la atención en cirugías vaginales y de vulva: «Labioplastia, reducción longitudinal del capuchón del clítoris, aumento de labios mayores, resección de labios menores, himenoplastia, perineoplastia, vaginoplastia y mejora del punto G, son los procedimientos más solicitados por las mujeres que tomando el control de su zona íntima y de su vida sexual le dan la importancia que merece para su bienestar», explicó la doctora Lina Triana, presidenta de la ISAPS.

El editor del informe y cirujano plástico Gianluca Campiglio manifestó en este encuentro que «a pesar de las obvias diferencias culturales y sociales de un país a otro los resultados de la encuesta muestran un aumento significativo a nivel mundial en los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos destinados a mejorar la apariencia estética”.

En Colombia fueron realizados 447.268 procedimientos en 2023, de los cuales 270.870 fueron quirúrgicos y 176.399 no quirúrgicos, y es el quinto país que más pacientes extranjeros recibe.

«Colombia es un destino seguro para la cirugía plástica, porque tenemos estándares internacionales y somos un país fuerte en seguridad del paciente», apuntó la doctora Triana. JS