Empleados del Ministerio Público inauguran mes patrio e izan Bandera Nacional

Tegucigalpa- En medio de la controversia por la elección de los titulares del Ministerio Público, empleados inauguraron este viernes 1 de septiembre el mes patrio e izaron la Bandera Nacional.

No se vio a las máximas autoridades participando en los actos protocolarios, pese a que el Fiscal Adjunto, Daniel Arturo Sibrián, aseguró en las últimas horas que continuará en su despacho, hasta que en el Congreso Nacional se elija su sustituto.

Mientras el oficialismo desconoce desde hoy a las actuales autoridades del MP, otros especialistas en la materia jurídica, aseguran que no pasa nada por la no elección del nuevo fiscal ya que la ley faculta a las actuales autoridades a continuar en funciones, en tanto no se elija a los nuevos funcionarios.

Según el oficialismo y el propio presidente del Legislativo tanto el Fiscal General y Adjunto a partir de hoy están deslegitimados para seguir en su puesto y solo la Uferco puede seguir la acción penal sin problema ya que hay un decreto que le faculta. LB