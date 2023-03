Empleados de 911 denuncian que 1,200 empleados serían despidos

Tegucigalpa – Según los empleados del Sistema de Emergencia 9-1-1 la Junta Interventora les ha enviado un memorándum con una ficha de Servicio Civil, con la que pretenden despedir al menos 1,200 empleados entre permanentes y modalidad de contrato.

– El sistema del 911 permanece inoperativo desde el año pasado.

Uno de los representantes de los empleados, dijo que temen porque la información que tienen es que los despedirán a todos, y de momento no saben si están o no contratados, por lo que piden claridad.

Anotan que en una de las hojas que se les ha entregado estaría perdiendo sus derechos adquiridos.

Además, reclaman el pago de salarios que se les adeuda, y que en su contratación se les respete antigüedad, pertenencia y escala salarial.

“Lo que se vive es una zozobra”, los empleados no sabemos qué es lo que está pasando porque las autoridades no son claras, por lo que los empleados solicitan que se les informe de forma clara y no con documentos confusos, que es lo que está pasando y cuál es el futuro tanto de los empleados como de la institución, dijo el empleado que representó al grupo de trabajadores del 911.

Finalmente, los empleados plantean que tiene el temor de que la institución sea liquidada y que no se respeten sus derechos laborales como ha sucedido años anteriores con otras instituciones. LB