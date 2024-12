Embajadora de EEUU violó la Convención de Viena y decisión de presidenta es un acto soberano: Barrios

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios expresó que la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, violó lo establecido en la Convención de Viena con sus aseveraciones este miércoles sobre la visita de funcionarios hondureños a Venezuela, al tiempo que calificó como una decisión soberana la determinación de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición.

– Una vez denunciado el tratado de extradición con EEUU debe ir al Congreso Nacional bajo el proceso de reforma constitucional.

Dijo que las declaraciones de un embajador hacia abajo en el personal de una delegación diplomática se rigen por la declaración de Viena, “hay temas en los que ella -se refiere a Dogu- no puede intervenir, en los que no puede opinar, me parece que ella transgredió el tratado de Viena sobre representantes diplomáticos”.

Enfatizó que la embajadora Dogu está obligada a no referirse a ciertos asuntos, pero lo hace con declaraciones reiteradas. “Nosotros no opinamos con quienes se relaciona sus ministros de Seguridad, ellos mismos re han relacionado con gente que tiene órdenes de captura por narcotráfico de otros países”, explicó.

Barrios, quien es catedrático constitucionalista, dijo que las aseveraciones de la embajadora Laura Dogu violan la autodeterminación de los pueblos.

Detalló que denunciar un tratado o renunciar a sus términos de aplicación con el gobierno de EEUU no significa que no habrá más extradiciones de hondureños, “la extradición la tenemos con otros países”.

Calificó como “un acto soberano” lo decisión de la presidenta Xiomara Castro, al tiempo que refirió no tiene sentido seguir entregando a nacionales a un gobierno que no tiene confianza en Honduras.

El diputado por el departamento de Cortés, puntualizó que ante la falta de confianza que expresa la embajadora que tiene que ceñirse a la Convención de Viena, es correcta la decisión del Poder Ejecutivo de denunciar el tratado de extradición. JS