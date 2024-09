“Ellos iban a comprar unas hamburguesas”, relata madre de joven asesinado por policías

Tegucigalpa – Doña Paula Pérez, madre de Daniel Bonilla Pérez, joven asesinado a manos de la Policía Nacional, relató que su hijo había salido a comprar hamburguesas y que era trabajador, no delincuente.

“Ellos iban a comprar unas hamburguesas, no le dieron oportunidad de registrarlo (…) les salieron de frente y le dispararon”, señaló doña Paula con lágrimas en sus ojos al momento que retiraba el cuerpo de su hijo de la morgue.

Sostuvo que su hijo era trabajador, laboraba con su hermano vendiendo jugos en el barrio Abajo, él exprimía las naranjas, era un cipote trabajador y amaba su moto.

Señaló que su hijo no era delincuente, él y su amigo que es como otro hijo «su pecado es que eran menores para andar manejando esa motocicleta, pero hubiera preferido que me lo quebrarán y no que me lo mataran», arguyó.

Calificó como mala la institución policial y dijo que a la gente pobre no le hacían caso, “queremos justicia”, apuntó.

El joven de 16 años que se conducía en una motocicleta junto a un acompañante, entre la segunda y tercera avenida de Comayagüela recibió un disparo por agentes policiales quienes montaron una persecución desde el Congreso Nacional.

Tras el hecho, los agentes policiales se dieron a la fuga y tampoco capturaron al acompañante, tras justificar el propio ministro de Seguridad Gustavo Sánchez que los policías habían recibido una denuncia sobre asaltos.

Sánchez aseguró que los policías ya están en un proceso de investigación y serán puestos a las órdenes de la justicia. IR