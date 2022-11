Elena Armas, la ingeniera española que triunfa en EEUU escribiendo de amor

Miami – La ingeniera española de 32 años Elena Armas decidió en 2021 que era hora de probar con la literatura, escribió en inglés la novela romántica «The Spanish Love Deception», la autopublicó ese año, se hizo viral en Tik-Tok y ahora vive un éxito al que aun no se acostumbra, según dice a EFE.

«Llevo un año lidiando con un gran síndrome del impostor», dice Armas, que en septiembre pasado publicó su segunda novela, «The American Roommate Experiment», también en inglés y con el sello Atria de la editorial Simon & Schuster, que ya había comprado los derechos de la primera.

Armas, que ha oído «hablar» de las damas de la literatura «rosa» Corín Tellado y Barbara Cartland y leído novelas románticas estadounidenses de los años 60 y 70, dice que este género literario, que era «casi antifeminista» ha «cambiado muchísimo», pero mantiene algunas de sus características.

«El final feliz es algo intrínseco», subraya.

Escritora «a la torera»

«Yo nunca me había propuesto ser escritora. Me pareció una idea (la de escribir un libro), no sé, me pareció algo nuevo que probar. Por qué no decirlo, fue un poco a la torera», dice Armas, que presentará esta semana su segunda novela en la Feria del Libro que organiza el Miami Dade College (MDC).

En España, la traducción al español de la primera novela de Armas, nacida en Madrid, criada en Barcelona y con experiencia laboral como ingeniera química en Irlanda del Norte y Alemania, fue publicada hace unos meses por VR Editoras, cuya casa matriz está en Argentina.

Solo en Estados Unidos, Armas ha vendido medio millón de copias de sus dos libros.

Las ventas del segundo, que salió en septiembre, superan ya las 100.000 copias, dice tras revisar sus archivos, pues no pudo responder a la primera a la pregunta «¿cuántos libros has vendido?».

«The Spanish Love Deception» ganó en 2021 el Premio Debut de la plataforma Goodreads. «Creo que tuvo unos 50,000 votos», subraya.

Aunque dice estar «muy orgullosa» y saber que ha habido trabajo y esfuerzo detrás de su éxito y no solo suerte o la magia de Tik-Tok, reconoce que a veces se siente insegura ante el «caso especial» del que es protagonista.

«Mi editor dice que peco de no creérmelo lo suficiente, que no me doy el mérito (…) como que todavía sigo procesando el tema», subraya esta antigua bloguera de libros dedicada hoy a tiempo completo a escribir.

«Es un lujo», porque esta es «mi pasión», afirma Armas, quien ya ha está escribiendo su tercer libro, con unos personajes y una historia que no tiene nada que ver con los dos anteriores.

Cuando se le pregunta qué hay de ella misma y de España en sus novelas dice que no son «para nada» autobiográficas, pero hay reflejadas «cositas» que ha vivido y parte de su experiencia.

No más estereotipos de amas de casa aburridas

Sin embargo, la protagonista de «The Spanish Love Deception» es española y trabaja en el extranjero, igual que hizo Armas, pero además el romance ocurre en España y es «muy peliculero», tanto que ya ha vendido los derechos para adaptar su novela al cine.

Armas pensó al escribir «The Spanish Love Deception» en que la comunidad latina de EEUU podría interesarse por afinidad cultural en la experiencia de una española en una empresa de Nueva York.

Ahora sabe que estaba en lo cierto y que los lectores latinos conectan con su primera novela, aunque no son los únicos.

«The Spanish Love Deception» gusta a personas de diversos orígenes y generaciones, pero la mayoría son de sexo femenino y de 17 a unos treinta años.

El romántico es un género literario hecho generalmente por mujeres y para mujeres y esa es la razón de que tradicionalmente no haya tenido el mismo reconocimiento que otros, de acuerdo con Armas, que es consciente y rechaza estereotipos como que su público principal son «amas de casa aburridas».

La joven escritora señala que hoy en día este género sigue la corriente a favor de la diversidad, racial o de género, que recorre el arte al igual que a la sociedad, y es más explícito sexualmente.

Para Armas el «gran problema que todavía hay que arreglar» y que las redes sociales están normalizando un poco, es hacer ver que «no pasa nada por leer una novela romántica».

«No te van a arder las manos. No, no pasa absolutamente nada», dice a los que se sienten avergonzados por lo que para ella es una pasión no solo como escritora sino como lectora.

Armas ha vendido los derechos de traducción de sus novelas a 32 países, en el caso de la primera, y a 18 en el de la segunda. AG