Electa Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa – En una elección inédita el Congreso Nacional de Honduras eligió la noche de este jueves a los 15 magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que regirá el Poder Judicial durante los próximos siete años (2023-2030).

– El diputado Marlon Lara votó en contra, la congresista Karen Martínez se abstuvo y la bancada del PSH tampoco apoyó la nómina.

– El nuevo pleno de la CSJ estará integrado por ocho mujeres y siete hombres.

– Antes de comenzar la juramentación de los magistrados, la bancada del PSH abandonó el recinto parlamentario.

Los nuevos magistrados son: Sonia Marlina Dubón, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz, Francisca Villela Zavala, Rubenia Galeano y Rebeca Lizette Raquel Obando, por el Partido Libre; Gaudy Bustillo, Anny Belinda Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Miranda y Luis Fernando Padilla, del Partido Nacional; y Odalys Nájera, Milton Jiménez, Wagner Vallecillo y Nelson Danilo Mairena por el Partido Liberal.

El nuevo pleno de magistrados de la CSJ, periodo 2023-2030.

A los más altos jueces de la República fue el pleno del Parlamento que les tomó la promesa de ley -a las 11.30 de la noche-, ya que una gran parte de los diputados se opusieron a que el acto fuera realizado por Luis Redondo, a quien consideran presidente ilegítimo de la Cámara Legislativa.

La magistrada Rebecca Raquel Obando fue seleccionada como la nueva presidenta del Poder Judicial. Ella pertenece a la nómina propuesta por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y en la previa a la elección se conoció que está emparentada con la pareja presidencial compuesta por la mandataria Xiomara Castro y Manuel Zelaya.

El esposo de Raquel Obando -presente en la Cámara- dijo que desde el 28 de junio de 2009 abandonaron el PL para apoyar al entonces derrocado Manuel Zelaya. Agregó que uno de sus sobrinos está casado con la hija de la pareja presidencial y reiteró su respaldo al Partido Libre.

La juramentación del pleno de magistrados realizada por los diputados presentes en la Cámara. #ProcesoDigital pic.twitter.com/slxyB9OvKI — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 17, 2023

La elección, que inició en un proceso engorroso desde 25 de enero anterior ha mostrado claramente como las tres principales fuerzas políticas del país, los partidos Libre en el poder, y Liberal y Nacional en la oposición, se han repartido sin disimulo alguno sus “cuotas” de cargos o de las magistraturas. En tal sentido, Libre se hizo de seis cargos, los nacionalistas de cinco y los liberales de cuatro.

Al momento de la votación, los diputados de los Partido Libre y Nacional votaron de forma unánime mientras que en el Partido Liberal ocurrió una disidencia de la línea partidaria tras la sustitución del candidato Arturo Sibrián por Nelson Mairena, un hecho que incomodó la intromisión directa de Libre en las decisiones del partido de la enseña rojo blanco y rojo.

Los nacionalistas aprovecharon para recordar a Luis Redondo que encabeza una junta directiva ilegal.

Detalles de la elección

Fue una noche larga para concluir con la elección de la CSJ.

Mientras la elección se efectuaba centenares de policías continuaban resguardando sus alrededores, además de que hubo calles cerradas desde el inicio del día.

Pese a ello, simpatizantes de Libre llegaron y fueron admitidos en los bajos del Congreso Nacional para reforzar las posiciones de su partido.

Un grupo de jóvenes activistas anticorrupción del CNA también se apostaron en la parte baja del Palacio Legislativo para denunciar que no les permitieron ser veedores del proceso de elección.

Asimismo, en los minutos previos a la elección, tanto los ahora magistrados como sus familiares comenzaron a llegar al hemiciclo para acompañarlos en este día histórico para sus vidas.

Muy alegres los familiares y amigos vertieron declaraciones a los medios de comunicación presentes en el hemiciclo.

El diputado Marlon Lara, explicó que no apoyó la nómina porque no acepta que el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, tenga injerencias en el Partido Liberal.

Lamentó que sus compañeros de bancada permitieran la flagrante intromisión de Mel Zelaya en las decisiones de la centenaria institución política.

El ambiente en las afueras del CN en el lente de @ProcesoDigital pic.twitter.com/gI7bf6oz9f — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 17, 2023

La histórica sesión

La sesión comenzó a las 9.06 de la noche con el repaso del quorum, luego la invocación a Dios y seguidamente la entonación del himno nacional.

Se leyeron las renuncias de Gaudy Bustillo de su cargo en el comisionado del Tribunal de Justicia Electoral (TSJ) y Roy Pineda Castro como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Ambas renuncias fueron aceptadas para dar paso a que los dos ocuparán el cargo de magistrados.

Luego el parlamentario Mario Segura leyó la moción nominativa con los 15 aspirantes al cargo de magistrado, la que concitó una votación de 113 votos de la Cámara.

Con 117 votos se aprobó la nueva CSJ.

Irrespeto a la norma constitucional

Al hacer uso de la palabra, Fátima Mena dijo que lo ocurrido no solamente es una violación a la Norma Constitucional, sino que es más de lo mismo.

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó una Moción de Orden, con el objetivo de que se diera votación individual y publica, porque según el Artículo 311 de la Constitución de la Republica, se agotó el tiempo de presentar mociones nominativas.

La parlamentaria lamentó que el tripartidismo lograra un acuerdo que una vez más es una mala práctica que violenta la Constitución.

Recordó que desde la apertura de la presente legislatura en fecha del 25 de enero hasta la fecha se presentaron cinco mociones nominativas tres por el partido Libertad y Refundación y dos por el Partido Nacional y no pasaron.

La diputada del PSH @FatimaMenaHN dice que se violenta la norma constitucional al elegir nómina y no hacerlo candidato por candidato. #ProcesoDigital pic.twitter.com/w22hS5ekIE — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 17, 2023

“En consecuencia no debemos permitir que se contravenga la norma fundamental del estado el continuar presentando nuevas nóminas para integrar el más alto tribunal”, citó. No obstante, la moción de orden no pasó y solo el PSH la respaldó.

En ese sentido, la diputada Mena dijo que con ello el PSH, trata de salvar su responsabilidad ya que es deplorable que sigan los mismos vicios del pasado y la muestra es que hoy día hay muchos abogados y notarios están arrepentidos de haberse postulado porque solo los que tienen un partido político que los representa pueden llegar a la CSJ, el mejor ejemplo de eso es que la persona mejor evaluada está fuera, por esta mala práctica, puntualizó.

Magistrados del PL el fiel de la balanza: Zambrano

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano, al tomar la palabra dijo que con el consenso que lograron las fuerzas políticas ha ganado Honduras porque la oposición tiene nueve magistrados, y Libre no tendrá oportunidad de lograr sus objetivos partidistas.

“No hay constituyente se les acabaron los planes”, dijo dirigiéndose a Libre.

El Partido Nacional, dice hoy misión cumplida porque hoy se logró un objetivo importante “hoy no hay una Corte a la medida de Libre y a la medida de Mel, no tienen una Corte para los planes ideológicos que ustedes quieren tener querían tener mayoría ocho magistrados y no lo lograron”.

La diputada Johanna Bermúdez y sus puntos de vista en la previa a la elección de la CSJ. #ProcesoDigital pic.twitter.com/6SRqrGKLgO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 17, 2023

De igual forma, destacó que con dicho consenso se logra blindar temas de familia y otros como la prohibición del aborto, y se logra frenar la agenda de Libre.

Dijo que los cuatro magistrados designados por el Partido Liberal son el fiel de la balanza y los invitó a mantenerse incólumes hasta el 16 de febrero de 2030.

Puntualizó que el Partido Nacional le cumplió a Honduras con la escogencia de los cinco profesionales para desempeñar el cargo de magistrados. “Hoy Honduras ganó, viva la libertad, viva la democracia y viva Honduras”.

Con compromiso diferente a Corte saliente

El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, pidió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que realicen una cosa diferente a lo que hicieron sus predecesores.

“Los magistrados de los otros partidos políticos tengan un compromiso por Honduras para hacer una cosa diferente de lo que hizo la Corte saliente del 2016”, dijo Sarmiento.

Sarmiento comenzó expresando que en más de 100 años había sectores políticos que tenían controlado la justicia hondureña, y que en esta fecha, esta elección causa temor en estos sectores.

La bancada de Libre se toma fotos previó a la sesión de esta noche en la que se elegirá una nueva CSJ. #ProcesoDigital pic.twitter.com/rVvLt1KQww — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 17, 2023

Tildó que el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pretende con sus declaraciones soltar todo “su veneno” para que no haya una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Descartó que se haya querido implementar “cuentos de pasillo” de una convulsión en el país mediante los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre).

PSH pide perdón al pueblo por la elección

El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez pidió perdón al pueblo hondureño -según él- por la forma cómo se eligió la Corte Suprema de Justicia.

“Perdón al pueblo por la Corte Suprema que estamos escogiendo, no ganó Honduras, ganaron aquellos que no quieren una Corte independiente”, expresó.

Felicitó a la Junta Nominadora por su trabajo en la selección de candidatos al Supremo.

Contrario a lo expresado por los otros jefes de bancada, Ramírez dijo que no gana Honduras, porque el mundo está viendo el país y el mensaje que se manda es que en el país no se respeta la meritocracia.

La diputada @dermaligia del PSH lamenta la forma que se elegirá la CSJ esta noche. #ProcesoDigital pic.twitter.com/GBBW6m8G9Y — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 17, 2023

Narró que el actual Congreso manda un mensaje equivocado a la juventud porque no importa la excelencia si no se tiene un padrino político cuando se aspira al cargo.

“Hacemos una protesta porque se violentó a la (profesional) más calificada la oportunidad de aspirar, vergüenza tendríamos que tener de no tener a Ana pineda en esa lista, da pena por este país”, expresó.

Recriminó a Libre y sus aliados políticos que apoyaron la nómina de 15 magistrados.

Concluyó afirmando que “el PSH no acompañó esta elección de la Corte Suprema”.