Elecciones de cargos electorales será imposición, como pasó con el Fiscal y la CSJ, advierte analista

Tegucigalpa – El analista político Raúl Pineda Alvarado es del criterio de que la elección del Fiscal General y de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la prueba de que en Honduras los políticos no permitirán cambios en la forma de gobernar, al imponer a sus escogidos.

“Por supuesto que las cosas no van a cambiar”, dijo al recordar que en el Ministerio Público y el Poder Judicial no fueron elegidas las dos mujeres que tenían las mejores calificaciones para el desempeño de esos cargos.

Para Pineda Alvarado, lo mismo sucederá en la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Registro Nacional de las Personas (RNP).

“Todo ese sistema de blindaje y de salvaguarda que pretendían vendernos en que los políticos no iban a manipular, ni manosear las distintas instituciones, definitivamente no funcionó, como no ha funcionado en el Congreso Nacional el voto personalizado, solo han revelado la extraordinaria capacidad de cinismo que desarrollan los que tiene en poder en Honduras”, señaló.

El analista prevé que la gente que llegará a estas instituciones electorales, serán de un perfil profesional muy modesto, “porque los que están muy bien en el desempeño de sus servicios privado profesional, no se van a arriesgar a que un semi analfabeta político venga a valorar sus méritos profesionales y que después lo quiera mandar”.

«No es la intención de poner los mejores hombres y mujeres en los cargos, la sociedad hondureña no puede esperar nada de estos procesos», aseveró. VC