Elección de la CSJ no debería generar crisis, pero la oposición podría lograrla: Carlos Zelaya

Tegucigalpa – Carlos Zelaya Rosales,secretario del Congreso Nacional, dijo que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), no debería ser un tema que desemboque en una crisis, pero ese escenario podría ser provocado por la oposición política de Honduras.

Inicialmente se refirió a la denuncia interpuesta por diputados del opositor Partido Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta persecución no tiene ningún sentido, ni razón de ser porque no existe “aquí no se persigue a nadie”, externó.

En ese sentido, dijo que “los temas políticos nosotros los entendemos, somos políticos y entendemos que los partidos de oposición van a tener posiciones políticas contra el gobierno, pero esperamos que los sectores importantes de la sociedad no se presten a asuntos políticos”.

Consecuentemente dijo para referirse a las acusaciones del Partido Nacional, que ellos han manejado la Corte Suprema en los últimos 22 años y por eso es que “el que las hace las imagina, seguramente han utilizado ese poder del Estado para perseguir enemigos políticos”.

Finalmente dijo que “la elección del Poder Judicial no debería generar crisis, pero estamos conscientes que sectores de oposición pueden crear esa crisis, pero los políticos estamos hechos para solventar crisis y llegar a acuerdos”, concluyó. JP