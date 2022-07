Elección de la CSJ es lo más importante de ahí depende el futuro de Honduras, recuerda analista  

Tegucigalpa- Hay que luchar por una Corte Suprema Justicia, representativa de la legalidad, legítima porque Honduras merece respeto merece un Estado de Derecho, por ello esta elección es prioridad, dijo el analista Jorge Yllescas.

«La población debe de tener como prioridad número uno, la elección de la CSJ, esa elección es más importante que la elección del presidente de la República», es el Poder Judicial y de allí depende el futuro de Honduras, manifestó el analista.

Si no hay un Estado de Derecho no hay seguridad jurídica y si no es así no hay inversión extranjera, ni nacional, no hay empleo ni desarrollo, si no hay una elección limpia se tendrá una Corte, peor a la que se tiene “politizada”, añadió.

Según el analista las dudas que tienen la población en general lastimosamente están fundamentadas porque hay muchas situaciones que indican que en la elección de los magistrados se tendrá más de lo mismo.

Situaciones delicadas

De acuerdo con el analista, hay situaciones muy delicadas que pueden ser muy perjudiciales para esta elección porque para el caso el mismo presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, mencionó que en este Congreso todavía hay muchos diputados que están vinculados con el crimen organizado.

“Dice don Luis Redondo, ahí en el Congreso hay muchos diputados que están vinculados con el crimen organizado, la pregunta que nos hacemos es -¿serán esos diputados los que van a elegir la Corte Suprema de Justicia?- porque a don Luis, no lo denuncia con nombre y apellido”.

Si la situación es como Redondo lo afirma entonces se debe depurar el Congreso porque de lo contrario esos diputados que dice Luis que están vinculados al crimen son los que van a tener la potestad de elegir a los magistrados.

También es grave que los mismos partidos políticos desde ya están hablando de repartición, incluso se menciona claramente 8 magistrados para Libre 4 por el Partido Nacional y 3 para el Partido Liberal.

“Esa repartición indudablemente dice que tendríamos una Corte, integrada por partidarios el Partido Libre, que ya controla al Congreso con una junta directiva espuria, ilegítima”, entonces los problemas son graves porque se tendrá una Corte con una junta directiva ilegítima, un Congreso que utiliza los diputados suplentes para lograr sus propósitos.

Preocupación legítima

“Si ellos logran ese propósito de repartirse la Corte cómo se reparte un pastel de cumpleaños, tendremos una Corte de repente peor que la que está en la actualidad, una Corte totalmente politizada, Libre, su dirigencia es bastante, radicales en su mayoría y muy sectarios, tendríamos una Corte realmente desastrosa”.

El analista concluyó reiterando que por ello «el pueblo hondureño merece respeto, merece un Estado de Derecho». LB