Elección de Fiscal General y Adjunto está paralizada, coinciden diputados

Tegucigalpa – La elección del Fiscal General y Adjunto se encuentra paralizada y los diputados no avizoran salida rápida porque las posturas están como una piedra coinciden diputados.

Así como está la situación actual “no va a haber Fiscal General y Fiscal Adjunto”, apuntó el diputado oficialista Yahvé Sabillón.

Sabillón opino que tanto la oposición como ellos como oficialistas están cerrados en sus posturas “hemos llegado a un punto que no vamos avanzado absolutamente nada, ahí es donde radica el problema tenemos que ver qué soluciones podemos dar”.

Seguidamente reconoció que ya hay una crisis y quien no la quiera ver es porque no está analizando bien la situación y ante esa realidad se deben buscar las avenidas más expeditas para salir de la actual situación.

La selección y elección de las autoridades del Ministerio Público, está estancada “realmente hay un punto de inflexión” y hay que buscar una salida, reconoció.

Paralizados

Por su parte el diputado del PSH, Carlos Umaña dijo que “estamos paralizados hoy más que nunca se necesita que sean o los jefes de bancada o los diputados que nombren para la negociación, pero en este momento están dos rocas y de granito, pero de ese granito que está impenetrable”.

El diputado Umaña dijo que prácticamente esas posturas inflexibles los tienen aplastados y no ven salida lo que es lamentable.

“Yo no veo que vayamos a arreglar”, aquí no vamos a tener sesiones en el Congreso estamos paralizados, estamos en una situación (…), lamentable en la que en la que los mismos diputados están concluyendo que no se va a avanzar.

Dicha situación es grave para el pueblo hondureño, por lo que el llamado es a la Junta Directiva del Congreso y jefes de bancada a buscar soluciones, concluyeron los entrevistados en un foro televisivo. LB