El Valle de Sula en zozobra por lluvias y sin proyectos de prevención de inundaciones

Tegucigalpa- A medida que se acerca la temporada de lluvias, la preocupación crece en el Valle de Sula debido a la falta de reparaciones en los bordos de seguridad.

El miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Menoti Maradiaga, hizo un llamado urgente a las autoridades para agilizar los proyectos de prevención de inundaciones y mitigar los desastres que esta temporada ciclónica podría traer.

«Como hondureño y miembro de la JD de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hago un llamado a las autoridades de las diferentes secretarías competentes a agilizar los proyectos de prevención de inundaciones en el Valle de Sula,» declaró Maradiaga. «Es vital intentar mitigar los desastres que esta temporada ciclónica pueda producir.»

La preocupación es palpable entre la población, especialmente en las 42 comunidades del Valle de Sula, donde unas 70 mil familias se encuentran en riesgo debido a la falta de reparaciones en los bordos de los ríos Chamelecón y Ulúa.

«Con las lluvias llega nuevamente la zozobra,coincidieron pobladores de la zona, porque aducen que no se han podido restablecer todos los bordos de seguridad contra inundaciones y los que se han hecho no son adecuados y no soportarán la carga hidráulica.

Además, refieren que los proyectos de las principales represas, como Los Llanitos y Jicatuyo, siguen sin avanzar, permaneciendo en la fase de proyecto. Esto aumenta la vulnerabilidad de la región ante posibles inundaciones.

La falta de acción en la reparación y construcción de infraestructuras cruciales para la prevención de inundaciones podría tener consecuencias devastadoras para miles de familias en el Valle de Sula. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés reiteró su llamado a las autoridades para que prioricen estos proyectos y trabajen con diligencia para proteger a la población antes de que las lluvias se incrementen.LB