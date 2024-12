Tratado de extradición, único instrumento al que el narcotráfico teme: delegado eclesial ante CNA

Tegucigalpa – El padre Juan Antonio Hernández, representante de la Iglesia Católica ante la asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló que no podemos prescindir del único mecanismo al que el narcotráfico le tiene temor.

– Para el representante de la Iglesia Católica, el gobierno de Honduras puede utilizar el tratado de expropiación “para proteger funcionarios (que) están corroídos por el narcotráfico”.

“Creo que hay elementos que son buenos para que se pongan en la plataforma, primero no podemos negar la intromisión política que siempre Estados Unidos ha tenido en nuestro país, no podemos negar que el tema del narcotráfico es una realidad que ha permeado las instituciones de nuestro país, no podemos negar también que el tratado de extradición ha sido el método más eficaz para combatir el narcotráfico”, señaló el sacerdote durante una entrevista a TN5 Matutino de Televicentro.

En tal sentido, para el padre Juan Antonio al poner estos criterios sobre la mesa, “podemos analizar varios puntos en primer lugar el tratado de extradición se puede utilizar como herramienta política por ambos gobiernos”.

Señaló que tanto Estados como Hondura pueden utilizar como herramienta política el tratado de extradición, “Estados Unidos lo puede utilizar para entrometerse en nuestra política, pero también nuestro gobierno lo puede utilizar para proteger funcionarios (que) están corroídos por el narcotráfico y ésa es la gran sospecha que nos ha dejado al prescindir del tratado de extradición”, exclamó.

Otro elemento que puede ser analizado, es que se ha planteado una política de defensa al gobierno, de defensa de la institucionalidad, pero destacó que “como gobierno no hemos planteado una política clara de lucha contra el narcotráfico y eso también nos induce una sospecha”.

“Yo recuerdo y he admirado mucho la persona de don Alfredo Landaverde, una persona que fue clara y dijo ´empresarios, personas de gobierno están metidas en el narcotráfico´, y a veces hemos notado que hay de parte del gobierno de los Estados Unidos o mayor interés de combate al narcotráfico que de nuestra institucionalidad”.

En tal sentido, agregó “creo que no podemos prescindir de un tratado internacional que nos permite la lucha contra el narcotráfico y luego no podemos prescindir también que, al único método, a la única herramienta que le tienen miedo los narcotraficantes, es a la extradición”, refirió.

El padre Juan Antonio finalizó invitando a ambas partes, pero especialmente al gobierno de Honduras a que se siente, que reflexione y que no piense tanto en sus intereses de partido, sino que se piense en una lucha contra el narcotráfico y recordó que el narcotráfico ha permeado la sociedad, ha permeado la economía, ha permeado las instituciones y eso ha destruido a nuestro país.

La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH).

Un retroceso a lucha contra criminalidad

Por su parte, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), también se pronunció con preocupación por la denuncia al Tratado de Extradición con Estados Unidos y lo calificó como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Esta acción no sólo compromete la seguridad de nuestro país, sino que también transmite un mensaje erróneo sobre nuestro compromiso con la justicia y el estado de derecho. Además, abre la posibilidad de que nuestro país se convierta en un refugio para personas que han cometido delitos graves”, expresó la CEH mediante un comunicado.

Para la Confraternidad Evangélica, la denuncia de este Tratado tendrá repercusiones significativas en las relaciones diplomáticas y en la cooperación judicial entre Honduras y EEUU.

“Un país debe tener leyes fuertes y justas, y estas leyes deben ser respetadas y aplicadas sin excepción. Compromiso con la Justicia: Como cristianos, creemos firmemente que todo ciudadano hondureño que haya cometido delitos que caigan bajo las disposiciones de este Tratado debe ser llevado ante la justicia, ya sea en nuestro país o en el extranjero, según lo determine la ley”, reza el pronunciamiento. VC