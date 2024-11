El tenista italiano Sinner salta el Master 1000 de Roma por problema en la cadera

Roma – El tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, anunció este sábado que no participará en el Masters 1000 de Roma, previsto para la próxima semana, por un problema en la cadera derecha que le obligó a retirarse en Madrid antes de saltar a la pista en cuartos de final.

La de Sinner es la segunda excelente baja, después de que el número 3 del mundo, el español Carlos Alcaraz también anunció su ausencia en Roma por una lesión en un codo.

«No es fácil escribir este mensaje pero después de hablar nuevamente con los médicos y especialistas sobre mis problemas de cadera, debo anunciar que lamentablemente no podré jugar en Roma», anunció el jugador italiano en sus redes sociales.

Sinner agrego: «Obviamente estoy muy triste por tener No me he recuperado, siendo uno de mis torneos favoritos. No podía esperar para volver y jugar en casa frente al público italiano. Aún así, iré a Roma por unos días e iré al Foro Itálico».

«Ahora trabajare mucho con mi equipo y a los médicos por estar listos para Roland Garros», comentó el campeón italiano, que prevé regresar directamente a París a finales de mes.