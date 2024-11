El temor a la violencia política frena el desarrollo económico de Honduras: Olban Valladares

Tegucigalpa- El analista político Olban Valladares expresó su preocupación por el temor creciente de la población hondureña ante un posible aumento de la violencia política, a medida que se acerca el proceso electoral.

Según Valladares, esta inseguridad tiene un impacto directo en el desarrollo del país al generar inestabilidad, incertidumbre y falta de confianza tanto en los ciudadanos como en los inversionistas.

«Cuando hay violencia no hay armonía, y sin armonía no hay paz. Si no existe esa paz que produce estabilidad, no hay esperanza de desarrollo. El país queda atrapado en la incertidumbre y la inversión se aleja», señaló Valladares, en entrevista con Proceso Digital.

El analista subrayó que no solo la inversión extranjera se ve afectada por la falta de garantías, sino también la inversión local, crucial para la micro, mediana y pequeña empresa, responsables de generar el 80% de los empleos en el país.

«Si se frena la inversión, por mucho que el gobierno implore o busque culpables, no se logrará la tranquilidad ni la confianza necesaria para avanzar», afirmó

«Sin estabilidad, Honduras seguirá estancada y sin esperanzas de desarrollo», añadió el analista, al tiempo que advirtió que, sin estabilidad política, económica y social, Honduras continuará estancado y sin perspectivas de desarrollo.

Según Valladares, la violencia política y social no es un fenómeno que ocurre de manera espontánea, sino que es el resultado directo de una mala administración y la implementación de políticas equivocadas y no poder dar en el blanco precisamente tomando las decisiones oportunas.

El analista también destacó que uno de los factores clave para superar la crisis es crear una cultura de paz y respeto. «Es fundamental fomentar una cultura de respeto mutuo entre los ciudadanos, el respeto a las leyes y la Constitución, y, por supuesto, el respeto a la autoridad. Pero esto solo será posible si la autoridad también se da a respetar y no es la primera en romper las normas, puntualizó. LB