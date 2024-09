El siguiente paso del plan Honduras-Venezuela es meter presos a opositores: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado y precandidato presidencial Jorge Cálix advirtió que el siguiente paso del plan Honduras-Venezuela es meter presos a opositores.

“Ellos van a empezar a meter presos a opositores porque saben que en elecciones Libre no podrá ganar, que en elecciones transparentes no pueden ganar”, señaló.

Agregó que si ponen una urna la gente se va a volcar a votar en contra de ellos porque nadie los aguanta, nadie quiere vivir en un país que genera una división, porque no han hecho absolutamente nada porque no tienen un plan y no tienen respuesta a los problemas de la población.

“De manera que la única manera que les queda es hacer lo que hace Maduro en Venezuela, mantenerse en el poder a punta de fraudes, de asesinatos, represión, de judicializar opositores y encarcelar y desterrar a la oposición”, apuntó. IR