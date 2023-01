El proyecto “El Café de Honduras sí cumple”, un éxito que con la implementación del Sistema de Cumplimiento Social

Tegucigalpa- El proyecto “El Café de Honduras sí cumple” se desarrolla con el objetivo de crear e implementar un sistema de cumplimiento social para prevenir y eliminar gradualmente el trabajo infantil y promover condiciones de trabajo decente, razón por la cual hoy se presentaron tres casos de éxito enmarcados en tres cooperativas piloto, las cuales han ejecutado al 100 % las seis herramientas que contiene este sistema logrando obtener su declaración de cumplimiento.

El proyecto es impulsado por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Honduras con fondos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) y en conjunto con el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privado (COHEP).

El sistema de cumplimiento social ha sido creado en base a la herramienta Cadena de Cumplimiento del ILAB (Bureau of International Labor Affairs, por sus siglas en inglés) la cual consta de 8 pasos los cuales han sido desarrollados en la cadena de suministro de café de las 3 cooperativas que forman parte del sistema.

El proceso ha sido verdaderamente exitoso, y es por eso que hoy se presentan estos 3 casos de éxito, en el cual la cooperativa Cafés Especiales de El Paraíso (CAFEPSA), Cooperativa Cafetalera Siguatepeque (COHORSIL) y Cooperativa Mixta Montaña Verde Limitada (COMMOVEL) junto con sus socios, han implementado de forma voluntaria el sistema de cumplimiento social, cumpliendo a cabalidad las 11 normas enfocadas en el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo.

Este sistema ha ayudado a las cooperativas a crear e implementar sus propias políticas internas, generando una mejora inmediata en las condiciones de trabajo para cada uno de sus socios, los cuales representan alrededor de 350 productores de café en los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y El Paraíso.



Entre las normas evaluadas se destacan Salud y Seguridad en el Trabajo, No al Trabajo Infantil, No al acoso y trabajo forzoso, No Discriminación y Libertad de Asociación y Negociación colectiva entre otras.



Este sistema de cumplimiento social ha ayudado a las comunidades en donde se encuentran ubicadas estas 3 cooperativas, mejorando las condiciones de vida de todos aquellos niñas y niños, logrando también con ello sensibilizar en los diferentes temas de niñez a los padres de familia productores y corteros de café.



Asimismo, el proyecto ha formado a más de 90 técnicos del IHCAFE a nivel nacional, en derechos fundamentales del trabajo, basándose siempre en las 11 normas del código de conducta del sector café, las cuales le han permitido adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo la implementación del sistema a lo interno del IHCAFE y de las cooperativas que quieran formar parte de este.

El IHCAFE cuenta con una Unidad de Cumplimiento Social, quien administra el sistema de cumplimiento social y está liderando la implementación de este en tres nuevas cooperativas en los departamentos de Ocotepeque, Yoro y Olancho.



Esta iniciativa desarrollada con el sector cafetalero es única en la región y permite adoptar un sistema de cumplimiento social bajo la sombrilla del trabajo decente.

