El proyecto de CNDS es una amenaza a la democracia, según analista

Tegucigalpa – El proyecto de Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, debe ser objeto de una minuciosa revisión, para que se garantice el bien de Honduras, opinó este martes el analista Raúl Pineda.

De acuerdo a Pineda, este proyecto se podría modificar a través de mociones al momento de discutir el proyecto original en el Congreso Nacional.

Otra forma sería que el Ejecutivo retire el proyecto y haga los cambios y envíe una nueva propuesta ejecutiva.

“Así como está ese proyecto es una amenaza a la democracia y es la creación de una burocracia peligrosa”, añade el analista.

A renglón seguido Raúl Pineda, sostiene que el actual proyecto que está en la contienda pública atenta contra la carrera policial y también afecta la autonomía, la obediencia y la no beligerancia de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El proyecto de la Ley del CNDS, no ha encontrado asidero en el Legislativo, debido a que diputados de la oposición sostienen que están de acuerdo con que debe haber una nueva ley, no obstante, no se puede aprobar un proyecto tan importante sin previa socialización y con la dispensa de debates.LB