El portal web del INE está caído desde hace 10 días

Tegucigalpa – Cinco días después de que las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) divulgaron un actualizado de los datos de la situación de pobreza en el país, su portal https://ine.gob.hn/ presentó fallas y desde esa fecha está caído.

Al intentar ingresar a la dirección web del INE, de inmediato el sitio le redirecciona a una pantalla con el mensaje «The resource requested could not be found on this server», que es un error 404, o «Page Not Found».

El mensaje indica que el servidor no puede encontrar la página solicitada.

El acceso a esta página está fuera de línea desde hace 10 días, es decir desde el pasado martes 3 de diciembre, confirmó a Proceso Digital la unidad de Comunicaciones del INE.

La caída de este portal de la institución estatal responsable de las estadísticas económicas y sociales del país, luego que el pasado jueves 28, el INE presentó los resultados de la medición de la pobreza y mercado laboral 2024, donde junto a las autoridades de Trabajo destacaron que la tasa de desempleo ha disminuido progresivamente en los últimos años.

Entre los datos revelados en esa oportunidad destaca que en 2024, el 62.9 % de hogares en Honduras están en condición de pobreza, es decir 1.2 % menos que en la medición anterior cuando este porcentaje era de 64.1% en junio 2023.

En tanto, la pobreza extrema se redujo en 1.4 % al comparar los datos entre 2023 y 2024 al pasar de 41.5 % a 40.1 %. VC