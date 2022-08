El PL se acomoda como bisagra para defender intereses particulares: Nasralla

Tegucigalpa – El Partido Liberal se ha acomodado como una bisagra para defender intereses particulares, acusó este lunes el designado presidencial, Salvador Nasralla, sobre la aprobación del reglamento de la Ley de la Junta Nominadora.

“Los partidos se reparten el poder como que si esto fuera una piñata, el Partido Liberal se acomoda como una bisagra para defender intereses particulares”, declaró Nasralla.

Señaló que la postura del Partido Salvador de Honduras (PSH) sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) es que no se recurra a más de lo mismo.

Sostuvo que la clase política debe trabajar para que la Junta Nominadora esté integrada por personas honestas y no por delincuentes para tener una justicia independiente e imparcial.

El designado presidencial relató que en la propuesta de la Ley de la Junta Nominadora no tenían que participar actores que tenían la toma de decisiones en los partidos políticos.

Argumentó que estos personajes tratan de poner a su gente que le defiende los intereses partidarios y económicos de los caudillos políticos.

Nasralla aceptó que los integrantes de la Junta Nominadora o los futuros magistrados tengan su corazón político, pero no que sean directivos de partidos políticos o ministros.

“La justicia tiene que ser imparcial, que el futuro magistrado o el integrante de la junta nominadora tenga su corazoncito está bien, pero que sea directivo o ministro y tenga una relación comercial o recibió un sueldo del gobierno no puede participar”, aseveró.

Analizó que de seguir esta situación Estados Unidos seguirá solicitando la extradición de delincuentes porque la justicia del país es incapaz de ordenar una captura.

“No se puede permitir que personas interesadas en seguir mangoneando la justicia esté a cargo de la justicia o nominen a las personas que van a regir la justicia en los próximos siete años”, sentenció.

Nasralla descartó que el PSH propondrá a una persona, si el pueblo quiere presentarme una lista nosotros podemos sugerir personas.

No soy un político tradicional que necesita tener personas en la Corte para que me defiendan porque no he cometido delitos, subrayó. AG