El Partido Nacional no es responsable por el actuar del expresidente Hernández: David Chávez

Tegucigalpa – El Partido Nacional no es responsable por el actuar de ninguno de sus afiliados, manifestó el presidente de esta institución política, David Chávez, en torno a las acusaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y que este día se declaró no culpable ante un juez en EEUU.

“Hemos dicho que el Partido Nacional no es responsable por el actuar de ninguno de sus afiliados, será la justicia la que determinará la responsabilidad o la inocencia”, declaró Chávez.

Sostuvo que cada uno es responsable de sus actos, y que el exmandatario hondureño deberá demostrar su inocencia, mientras que la Fiscalía de Nueva York su culpabilidad.

Él (Juan Orlando Hernández) tiene el respeto al derecho, al estado de inocencia, a un debido proceso y la responsabilidad de culpabilidad o inocencia lo determinará un jurado, indicó.

Consultado sobre el porqué Hernández no tuvo un proceso judicial en Honduras, Chávez respondió que no hubo casos para impedir que no fuera extraditado hacia Estados Unidos.

Qué habría pasado si se hubiese iniciado un proceso en Honduras, habrían dicho que lo estaban protegiendo para que no fuera extraditado, subrayó.

La justicia está cumpliendo su rol, y el rol es hoy es que el ciudadano Juan Orlando Hernández se presenta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, comentó.

Todas las personas que hayan actuado al margen de la ley sean nacionalistas, del Partido Salvador de Honduras (PSH), de Libre debe caerle el peso de ley, concluyó. AG