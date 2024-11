El Partido Liberal ocupa más gente que contribuya a unirlo: Yani Rosenthal

Tegucigalpa – En el marco de la celebración del 133 aniversario de fundación del Partido Liberal de Honduras (PLH), el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, dijo que ha quedado demostrado que ese instituto político, sigue vivo.

– Yani, no descartó la posibilidad de volver a ser precandidato presidencial, tampoco hacer alianzas políticas.

Rosenthal, anotó que “no estamos celebrando una u otra corriente, ni promoviendo un candidato, estábamos celebrando el aniversario del Partido Liberal”.

El Partido Liberal tiene una gran representación a nivel nacional en alcaldías y diputaciones, es el único que tiene diputados en todos los departamentos, enfatizó.

Sin embargo, Rosenthal no desconoció que el PL, tiene que trabajar mucho para poder dar la batalla, para lo cual “se necesita más gente que una al partido”.

Al ser consultado por su relación entre el excandidato Luis Zelaya y él, dijo que Luis ya no será candidato, “yo posiblemente ya no voy a ser candidato, lo más probable es que yo ya no sea candidato, mí misión es unir al partido”.

Seguidamente, consideró que el candidato del Partido Liberal, si desea ganar debe considerar las alianzas.

Pero dijo que tiene una preocupación dentro de su partido y es que surjan dos corrientes fuertes, una prolibre y otra procachureca y que después cueste mucho para la unidad del Partido Liberal. En ese sentido, consideró que, considerando las fortalezas del PL, podría definir la elección para donde se incline alguna de esas corrientes.

Puntualizó, que lo más importante ahora será trabajar por la unidad del partido para que la bandera rojo blanco rojo logre su posición ya que “le duela a quien le duela, el Partido Liberal demostró que está fuerte, vivito y coleando”. LB