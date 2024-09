El Parlamento español avanza en la amnistía para los independentistas catalanes

Madrid.– El Parlamento español dio este jueves un paso adelante para aprobar la polémica ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de la región autónoma de Cataluña (noreste) en 2017.

La Comisión de Justicia del Congreso respaldó un nuevo dictamen del proyecto legislativo gracias a un acuerdo entre el Partido Socialista, principal fuerza del Gobierno español, y los independentistas.

Fue apoyado por toda la izquierda y los soberanistas catalanes y vascos, en tanto que en contra se manifestó la oposición formada por el Partido Popular (conservadores) y Vox (extrema derecha).

El proyecto será debatido y votado próximamente en el pleno del Congreso, y posteriormente en el Senado.

El acuerdo alcanzado ayer, según subrayaron los negociadores del mismo, adapta la ley a los estándares europeos, excluye los delitos más graves de terrorismo y traición y «en ningún caso» exculpa delitos de corrupción.

Al inicio de la Comisión la portavoz del principal partido de la oposición (PP), Cuca Gamarra, pidió su suspensión para que la Mesa calificara las enmiendas pactadas y para que después los grupos tuvieran tiempo de analizarlas. Tras un receso, la Mesa admitió las enmiendas y el debate se reanudó.

Una apuesta decidida, valiente y democrática, según el PSOE

Ya reanudado, el portavoz socialista, Francisco Aranda, destacó que la amnistía es una «apuesta decidida, valiente y democrática para avanzar en el reencuentro con Cataluña» y recomendó al PP acordar «con quien piensa diferente».

«Dedicarse a la política es tomar decisiones y no evitarlas y es solucionar problemas y no crearlos y trabajar por la convivencia y no por la discordia. Mirar al futuro y no vivir en el pasado y es acordar con quien no piensa como tú», incidió mientras recordaba a los populares que el 80 % de los diputados catalanes apoyan esta ley.

Representantes del partido independentista Junts afirmó que, con las enmiendas ahora acordadas, el texto «refuerza y adapta los estándares europeos para dificultar las tentaciones de quienes quieran hacer un mal uso de ella».

La portavoz del también independentista ERC celebró el acuerdo tras provocar Junts una prórroga en la negociación para conseguir más cambios, aunque dijo que el anterior texto era bueno.

En todo caso, apostó por seguir remando por el fin común de la libertad» del pueblo catalán.

«Lo que pasará a la historia es si somos capaces de volver a un punto en que el movimiento sea lo bastante fuerte para volver a intentar de una forma pactada, legal, la liberación de nuestro pueblo a través de un referéndum y del ejercicio de la democracia», señaló.

PP: la historia no va a amnistiar al PSOE

Pese a los acuerdos, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, avisó de que el Código Penal «sigue en vigor» y la ley no puede cambiar las definiciones del dolo, ya que «la ley de amnistía no puede inventar otros fines de cada delito y hacerlos depender de la declaración de cada acusado».

Recalcó que la ley no puede cambiar los delitos de terrorismo o malversación en función de ciertas finalidades.

«Ustedes podrán amnistiar a quién quieran pero la historia no va a amnistiar al PSOE por cometer esta auténtica atrocidad», dijo, al tiempo que calificó de «tropelía y corrupción política» la norma. EFE/ir