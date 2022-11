El papa confirma que viajará a R.D. del Congo y Sudán del Sur en febrero

Ciudad del Vaticano – El papa Francisco confirmó hoy que viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur «a principios de febrero» del próximo año, después de que esta visita prevista para inicios de julio tuviera que ser aplazada por sus problemas de rodilla.

Durante el evento online «Builiding bridges» (construyendo puentes) en el que respondió a las preguntas de estudiantes de universidades africanas, el papa Francisco anunció que, tras haber cancelado el viaje en los últimos meses debido al dolor de rodilla, lo hará a principios de febrero del próximo año.

“El médico me lo había prohibido; ahora puedo caminar, con bastón, pero puedo”, subrayó el pontífice.

Francisco ya había adelantado que cumpliría su promesa de regresar a África y que así lo había hablado con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace, ya que irían juntos, pues ese país cuenta con una importante presencia de anglicanos.

En este encuentro con los estudiantes de las universidades africanas, remarcó que “la historia de África ha sido también de esclavitud y explotación, una historia dura”.

“A África han llegado muchos de fuera, tanto misioneros como explotadores e incluso cuando encontró la independencia, el subsuelo siguió siendo explotado por otros. Pero “África no existe para ser explotada y tiene su propia riqueza que es la riqueza humana”, manifestó.

Entre las preguntas de los jóvenes a las que respondió Francisco en español había una sobre el avance de las llamadas «sectas» y también de los movimientos pentecostales, a lo que Francisco respondió que «hoy en día está surgiendo una especie de supermercado de la salvación», con «una serie de ‘ofertas’ religiosas para elegir».

«El camino lo encuentras en tu corazón, sin intermediarios», dijo, y señaló que «el mayor criterio de un grupo religioso es que no te quite la libertad» pues «si te quita la libertad, no es un buen camino». JS