El narcovideo “fue demoledor” para Libre, pero más aún haber quitado la extradición: diputado Sabillón

Tegucigalpa – A criterio del diputado Yahvé Sabillón, el narcovideo en el que aparece Carlos Zelaya, cuñada de la presidenta Xiomara Castro, “es demoledor” para el Partido Libertad y Refundación (Libre), pero más aún haber eliminado el tratado de extradición con Estados Unidos.

“Fue terrible. Yo tengo muchos amigos, recuerde que yo estuve militando en Libre, mis amigos sinceros están muy preocupados, fue un golpe demoledor, y fue más demoledor haber quitado la extradición”, expresó el congresista por el departamento de Comayagua.

Adicionó que existen más narcovideos, “algunos hablan de 16, yo no puedo revelar la fuente, pero fue una persona muy seria que asegura hay siete, quitando este hay seis, pero no me consta porque no los he mirado, ahora ya sí le creo porque ya salió uno de ellos, entonces bueno hay que esperar”.

Propuso volver a la extradición y que cuando no existe una sola pendiente por parte de EEUU, entonces Honduras debe elaborar un reglamento para hacer expedito del proceso.

Cuestionó que cuando EEUU se llevó a varios personajes políticos de otros partidos, Libre no dijo nada y tampoco habló de injerencia como ahora asegura porque sabe les está llegando.

Sabillón, que es vicepresidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso Nacional, abogó para que se investigue a todos los que “han cometido errores”.

“Por eso era importante la CICIH, no quitar la extradición, porque no confiamos en la institucionalidad acá. Nadie confía en el Congreso, en los ministros, la Fiscalía, en la Corte Suprema, entonces tenemos que traer gente de afuera para que nos vengan a investigar y si hicimos las cosas mal que nos lleven”, expresó.

El pasado 3 de septiembre se publicó un video en el que aparece Carlos Zelaya, hermano de Mel Zelaya, en una reunión con capos de la droga acordando la entrega de dinero para la campaña electoral de Libre en noviembre de 2013. JS