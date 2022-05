El mexicano Erick Elías dice que ahora es el actor que quiere ser

Ciudad de México.- La diversidad de plataformas y de contenidos de la industria del entretenimiento en la actualidad, así como el talento y trabajo duro del mexicano Erick Elías han hecho que el actor pueda asegurar que construye su trayectoria a su gusto.

«Al principio aceptaba muchas cosas para demostrar qué podía hacer, ahora con tanta oferta he tenido pasos firmes y me han llegado propuestas que ya puedo decidir qué tipo de actor quiero ser y qué tipo de proyectos quiero hacer», cuenta este martes en entrevista Elías, nacido en Guadalajara en 1980 y quien apuesta siempre por la diversidad en sus personajes.

La serie «Días mejores» fue una de esas propuestas que llegaron a Erick y que lo adentraron a un universo de retos empezando por un viaje de cinco meses a España para grabar junto a actores como Martha Hazas, Blanca Portillo o Francesc Orella, por mencionar algunos.

«Recuerdo que la primera reunión virtual (Zoom) que tuve con los actores para mí fue de muchos nervios, era estar con gente que admiro mucho y además era súper emocionante irme a trabajar como mexicano a Europa», dice Elías, quien solo había hecho parcialmente un proyecto en España antes de este.

En la serie que ya está disponible por Paramount+, Erick da vida a Pardo, un músico mexicano fracasado que no ha visto a sus hijos en años y que de la noche a la mañana, tras la muerte de su expareja, tendrá que viajar a España para hacerse cargo de ellos aún cuando están a punto de convertirse en adultos.

«Pardo se da cuenta de que no es ser músico lo que lo va a llevar a tener una mejor vida y tiene que enfrentar la realidad y acercarse a sus dos hijos que, a la vez, tienen que aceptar a un papá que los abandonó por tanto tiempo, yo que soy papá no me puedo ni imaginar ese tema», asegura.

DESESTIGMATIZAR LA TERAPIA

Por eso el también protagonista de «100 días para enamorarnos» (2020) agradece dedicarse a la actuación, puesto que le ha permitido «meterse en los zapatos» de tantas personas que han tenido una vida tan distinta a la suya, los cuales le han dado la sabiduría necesaria para reflexionar sobre la propia.

«Con este producto me pasaron cosas que ojalá nunca me pasen. También me di cuenta de los problemas que se me vienen con mis hijas, pero eso es adelantarme», dice el padre de dos pequeñas que no pasan de los 12 años.

«Días mejores» además lo hizo romper un estigma que él mismo tenía hacia las terapias pues Pardo comienza a tomar una grupal y desde ahí fue que Erick pudo experimentar, por primera vez, una sesión de estas y, aunque no se trataba de él, pudo absorber grandes experiencias.

«Me abrió el panorama a querer hacerlo, yo digo ‘estoy bien, yo puedo solo’, pero creo que también está el tema de normalizar el poder tener este espacio para uno y traigo ganas de entrarle a esto», confiesa.

Elías también es parte de la primer película de Salma Hayek para la plataforma Vix+ «Quiero tu vida», en donde dará vida a un exitoso futbolista cuya carrera cambiará radicalmente tras vivir una fuerte lesión.

También ha sido anunciada la película «Cuando duerme conmigo», de la que es parte, no obstante, ambos proyectos sin fecha de estreno.

(ir)