El Liverpool pierde a Matip para varios meses por una lesión de rodilla

Londres – Joel Matip, jugador del Liverpool, estará «varios meses de baja» después de sufrir una lesión en la rodilla el pasado fin de semana.

El camerunés le quitó el puesto de titular a Ibrahima Konaté esta temporada, pero se hizo daño en la rodilla este fin de semana en la victoria ante el Fulham y Jürgen admitió que estará fuera varios meses.

«Cuando el doctor viene y te dice que «no tiene buena pinta»… Solo te queda esperar a los análisis. Te puedes imaginar que no tiene buena pinta. Nunca son buenas noticias cuando el médico te dice eso. Nunca, en todos mis años de carrera, alguien te dice «Oh, estaba completamente equivocado, no pasa nada y puede jugar mañana». No va a pasar», dijo el alemán.

La lesión de Matip, que será reemplazado en el once por Konaté, se une a las de Alisson Becker y Diogo Jota. EFE