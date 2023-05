El gobierno pretende callar a los medios, cuestiona presidente del CPH

Tegucigalpa – El gobierno está metido para callar a los medios de comunicación y la libertad de expresión, cuestionó este lunes el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes.

“Hoy están metidos en callar a los medios de comunicación, callar a la prensa para evitar la crítica y el cuestionamiento cuando las cosas no están bien”, declaró Reyes.

Consideró que la semana pasada fue una “semana oscura” en el tema de libertad de expresión por los intentos de autocensura.

Reyes admitió que se sintió asombrado ante el pronunciamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de ordenar una investigación en contra de quienes financiaron una protesta pacífica la semana pasada en la ciudad de Choluteca.

El partido de la presidenta se jacta de estar 12 años en la calles, fueron largas jornadas de protesta, muchos de ellos terminaron en violencia, recordó.

Cuando se habla de que van a investigar quién financió la protesta en el sur, tenemos una amenaza a una manifestación, exclamó Reyes.

“No tiene que iniciarse algo que no terminó en un acto de violencia, no hubo toma de carreteras, no hubo quema de edificios y no hubo destrucción de edificios”, alegó.

Asimismo, agradeció a los diputados de las bancadas de oposición que rechazaran aprobar la derogación del decreto 93-2021.

Mencionó que dentro del Código Penal hay 14 artículos que limitan la libertad de expresión.

Honduras es uno de los pocos países que todavía criminaliza la libertad de expresión a través de delitos contra el honor, lamentó.

“Hoy vemos con mucho asombro, que lejos de quitar esto que limita derechos, vienen a querer a volver a meter estos artículos que ya habían sido derogados y vienen a ser un bozal para la prensa”, increpó.

Lamentamos y condenamos que se siga intentando callar a la prensa, a los medios y a la población, sentenció. AG