El filme ‘El baño del diablo’, de Veronika Franz y Severin Fiala, Mejor Película de Sitges

Sitges (Cataluña) – La película austríaca ‘El baño del diablo’ (Des Teufels Bad), de los directores Veronika Franz y Severin Fiala, se ha alzado este sábado tanto con el premio a Mejor Película de la sección oficial del Festival de Sitges como con el premio a Mejor Película de la crítica.

El filme, que representará a Austria en los Óscar y que ya compitió por el Oso de Oro en Berlín, narra la historia de Agnes, una mujer recién casada que descubre las opresivas obligaciones que la vida matrimonial lleva consigo en la Austria rural del siglo XVIII, lo que eclosiona en un desgarrador retrato psicológico del malestar femenino basado en hechos reales.

La mejor dirección: Soi Cheang

En el palmarés de la 57ª edición del Festival de Sitges, el premio a la mejor dirección ha recaído en el hongkonés Soi Cheang por ‘Twilight of the Warriors: Walled In’, la mejor actriz del certamen es para Kristine Froseth por su papel en ‘Desert Road’ y el premio a la mejor interpretación masculina se ha repartido ex-aequo entre Geoffrey Rush y John Lithgow por su enfrentamiento en ‘The Rule of Jenny Penn’.

Según el director francés Christophe Gans, uno de los miembros del jurado, ‘El baño del diablo’, que se presentó en Sitges durante el primer fin de semana del festival, “se quedó en la retina de todos los miembros del jurado”, elevándose así por encima de muchas películas “que se olvidan al instante de verlas”.

Por su parte, el músico y cineasta británico Stephen Thrower ha destacado que la película impresionó a todos los componentes del jurado “por igual” gracias a su “elegancia en la explicación” y a cómo “la melancolía y tristeza llevan a un final trágico”.

La directora española Carlota Pereda ha puntualizado que todos tenían sus filmes favoritos, pero también han llegado a la conclusión de que “esta película era excepcional”, mientras que el cineasta estadounidense Fred Dekker ha añadido que siente que las favoritas de cada jurado “se reflejan en la lista de premiados”.

Premio Especial del Jurado

El palmarés oficial lo cierran el Premio Especial del Jurado, otorgado a ‘Exhuma’, una película de terror centrada en los ritos funerarios del cineasta surcoreano Jang Jae-hyun.

El Premio al Mejor Guion ha sido concedido a Aaron Schimberg por ‘A Different Man’, la Mejor Fotografía ha sido la de Giovanni Ribisi en ‘Strange Darling’, la Mejor Música la creada por Die Hexen para ‘Fréwaka’ y los Mejores Efectos Especiales, los de ‘Else’.

El público ha elegido como Mejor Película de la Sección Oficial a ‘Strange Darling’, de JT Mollner, ‘Handsome Guys’ de Dong-Hyub Nam ha recibido el Panorama Fantàstic, mientras que ‘Dead Talents Society’ de John Hanchiang Hsu se ha alzado con el Sitges Collection y el Focus Àsia.

Por lo que respecta a la animación, el Mejor Largometraje Anima’t ha sido para ‘Memorias de un caracol’ (Memoir of a Snail), del australiano Adam Elliot y el Mejor Cortometraje Anima’t para ‘Free the Chickens’, del eslovaco Matúš Vizár.

La rueda de prensa del palmarés también ha servido para que Ángel Sala, director artístico del festival, y Mònica Garcia i Massagué, directora de la fundación, presentaran el balance de esta 57ª edición de Sitges.

Este año, el Festival de Sitges ha recaudado un 0,5% menos, lo que Garcia achaca a la ausencia del certamen del Cine Retiro, si bien se han alcanzado los 820.000 euros, una “muy buena recaudación” gracias a “los abonos y los packs”.

Para Sala, estos buenos números también tienen que ver con la presencia del Cine Escorxador, “una sala que ha venido para quedarse” y que a priori seguirá en la edición 58 del Festival de Sitges.