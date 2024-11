El festival Temporada Alta programa en Latinoamérica más de 30 espectáculos de diez países

Girona – La XII edición del festival Temporada Alta en Iberoamérica, que se celebrará del 30 de enero al 2 de marzo, exhibirá más de 30 espectáculos procedentes de diez países de Europa, Latinoamérica y Asia, con cerca de 60 representaciones en las capitales de Argentina, Uruguay y Perú.

La edición iberoamericana del festival de Girona (noreste de España) actúa como plataforma de intercambio creativo y de proyección de artistas y compañías de diferentes países.

En Lima, los espectáculos se podrán ver del 6 de febrero al 2 de marzo; en Buenos Aires, del 2 al 11 de febrero y en Montevideo del 30 de enero al 11 de febrero.

Se presentan tres propuestas de Cataluña (nordeste de España): “En mitad de tanto fuego”, escrita por Alberto Conejero y dirigida por Xavier Albertí, «A fuego» de Pablo Macho y “Las penas del joven Werther”, un monólogo escrito y dirigido por Miquel Mas Fiol a partir de la obra de Goethe.

Buenos Aires vuelve a apostar por el Torneo de Dramaturgia Transatlántico, que llegará a su duodécima edición entre el 2 y el 4 de febrero y enfrenta a autores españoles con argentinos, en una competición en la que los creadores deben utilizar su talento para alzarse con el trofeo.

Los más de 30 espectáculos que se presentarán son propuestas de teatro, danza y creación contemporánea procedentes principalmente de Colombia, España, Francia, Italia, Japón, México y Chile, además de los tres países anfitriones, que acogen una programación intensa que circula por las tres ciudades durante estas semanas de festival.

De Uruguay se podrán ver las propuestas “Demasiado juntas” y “Muchachas de verano en días de marzo”, así como los espectáculos “Rojo” (Colombia), “La violación de una actriz” y “María Isabel” (Chile), “Vivir vende” y “El brote” (Argentina) y “Totó, un payaso viajero” y “Continente María” (España).

Perú presenta “Burn Baby Burn” (coproducción con Francia), además de programar THIS IS NOT (an act of Love & Resistance) y VUE (Francia), Gente extraña sobre el adiós del este de Asia (Japón), “Désir mimétique” (Italia), “Algunas coreografías” (Italia), “Grooming” y “Mentira la Verdad V: Filosofía con el cuerpo” (Argentina) y Reminiscencia (Chile).

Por su parte, Argentina presenta ”Imprenteros”, “Dentro” y “La consagración de nadie”, además de acoger en su sede “Variaciones sobre el café” (México) y el Torneo de Dramaturgia Transatlántico. EFE