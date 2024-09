“El familión quiere dejar en firme el pacto de impunidad”: Jorge Calix

Tegucigalpa – El diputado y precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix dijo este viernes que “el familión quiere dejar en firme el pacto de impunidad”.

Señaló que cuando se convoca a un pleno sabiendo que nueve no pueden estar da mala espina por lo que hacen ver que están manipulando la justicia a su conveniencia.

“No se les olvide que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es parte del familión y lo que quiere el familión es manipular la justicia a su conveniencia y dejar en firme el pacto de impunidad”, arguyó.

Agregó que no se debe de permitir.

Indicó que la CICIH no va a venir al país, porque no la quiere el gobierno, no la quiere el narcofamilión, “tengan cuidado lo que hacen no toda la vida estarán en el poder, en 14 meses se les acaba el poder y es ahí donde la verán tile”, apuntó. IR