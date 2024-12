El expresidente Porfirio Lobo advierte sobre la posibilidad de un «autogolpe» en Honduras

Tegucigalpa – El expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) advirtió este miércoles sobre la posibilidad de que el actual Gobierno intente mantenerse en el poder mediante un «autogolpe» y reiteró que no ha recibido dinero del narcotráfico, tras la divulgación de una lista por parte del oficialismo que incluye a políticos supuestamente implicados en casos de tráfico de drogas.

Los líderes del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder) «están desesperados», subrayó Lobo, quien aseguró que habrá «golpes (de Estado), pero puede que lo den ellos mismos (oficialistas) para quedarse (en el poder)».

Lobo se pronunció así un día después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, denunció la existencia de un plan destinado a «destruir» su Gobierno y «asestar un nuevo golpe de Estado» en el país.

Castro destacó el martes, en un acto oficial transmitido por cadena de radio y televisión, que «el plan para destruir mi Gobierno socialista y democrático, así como el próximo proceso electoral, está en marcha. Las mismas fuerzas oscuras que actuaron en 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando para asestar un nuevo golpe de Estado, que el pueblo debe repeler».

En declaraciones al canal 3 de Tegucigalpa, Lobo señaló que «hay una intención montada de perturbar el proceso electoral igual que el 2009», cuando fue derrocado el entonces presidente Manuel Zelaya cuando promovía una consulta popular denominada la “Cuarta urna”, orientada a reformas constitucionales, desoyendo impedimentos legales que entonces aducía la cuestionada justicia de su país.

«Un golpe (de Estado) enreda las cosas y la situación de vida de la gente está muy deteriorada», enfatizó Lobo, quien criticó que los militares «están bastante obedientes y muy cerca» del Gobierno de Castro.

Lobo insistió en que «no tiene la menor duda» de que el Partido Libre «va a buscar quedarse en el poder» en el país centroamericano.

Líderes del oficialismo «no están jugando»

Además, cuestionó que la mandataria de Honduras, en la cadena de radio y televisión de la noche del martes, «se quita su traje de presidenta de los hondureños para convertirse en una activista más de un partido político’.»

«La oposición debe entender que estos (el oficialismo) no están jugando, tienen que ponerse firmes al analizar la situación, porque sería lamentable que un gobierno como este siguiera (en el poder), ni quiera Dios, la gente está desesperada», apuntó Lobo.

El expresidente rechazó haber recibido dinero del cartel hondureño Los Cachiros para su campaña política, luego de que el Gobierno divulgará un listado de políticos con procesos o condenas en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, la mayoría de ellos del Partido Nacional, la primera fuerza de oposición.

“Yo no me he personado de nuevo a la Fiscalía, porque ya lo hice tres veces (…), que busquen todo lo que quieran, que investiguen todo lo que viene sobre mi persona y yo con todo gusto voy a comparecer con ellos”, apostilló Lobo.

Lobo es señalado de «haber recibido múltiples sobornos para su campaña presidencial de 2009 del cartel de Los Cachiros de 500.000 dólares, y entre 3.000 y 4.000 dólares de Alexander Ardon, considerado como un co-conspirador de Juan Antonio Hernández y Juan Orlando Hernández», ambos ya condenados en EE.UU.

En el listado figura también la exprimera dama Ana García, el exfiscal general Óscar Chinchilla, el extitular del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, los exministros de Seguridad, Julián Pacheco, y de la Presidencia Ebal Díaz, así como los diputados Mauricio Villeda, del Partido Liberal, y Milton Puerto, del Partido Nacional. JS