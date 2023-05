El Dortmund no da por perdido a Jude Bellingham

Berlín – El director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, no descarta que Jude Bellingham alargue su permanencia en el club alemán y recordó que el jugador inglés, no sólo no tiene cláusula de rescisión, sino además, tiene todavía dos años de contrato.

«No hay cláusula de rescisión y tiene todavía dos años de contrato. Es un jugador que tiene un valor para nosotros y el que lo quiera tendrá que pagarlo», dijo Kehl a la cadena Sky.

«Ha habido fases en que he tenido la sensación de que se va, otras en que he creído que se queda. La lucha por él se intensificará tras acabar la temporada», agregó.

Kehl no descarta ni siquiera la posibilidad de una renovación del contrato de Bellingham.

«No nos veo sin posibilidades. Porque creo que si, por ejemplo, salimos campeones por encima del Bayern será una señal», dijo.

El Dortmund no le impondrá ningún ultimatum a Bellingham para que defina su futuro y, de momento, lo único que preocupa en la lucha por el título.

«Sabemos que Jude quiere el título. Está totalmente concentrado y al margen de toda la discusión sobre su futuro. Naturalmente estoy en permanente contacto con sus padres que vienen a los partidos», explicó Kehl.

El club está preperado, según Kehl, para diversos escenarios en lo referente a Bellingham.

«Estamos tranquilos en lo que el tema Bellingham se refiere, estamos preparados para diversos escenarios. Naturalmente tengo que estar preparado para diversos escenarios», aseguró.

«Si se marcha, será posible para nosotros obtener mucho dinero de acuerdo con los precios del mercado. Esa es una variante en la que en el pasado hemos encontrado soluciones (con otros jugadores)», dijo.

«Sin embargo sabemos que Jude Bellingham es un jugador que no se puede reemplazar uno a uno. En el estado en que está y con su potencial es un jugador increible. No es sustituible, tampoco con mucho dinero», agregó. JS