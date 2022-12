El COI se abre a «explorar vías» para la vuelta de los deportistas rusos

Madrid – El Comité Olímpico Internacional (COI) está «explorando vías» para que la «misión unificadora» del organismo prevalezca sobre la politización del deporte, aseguró este miércoles el presidente Thomas Bach, una afirmación que abre la puerta a que los deportistas rusos y bielorrusos regresen a las competiciones internacionales, de las que fueron excluidos tras la invasión rusa de Ucrania.

Tras «cuatro horas de debate» en la Comisión Ejecutiva del COI, reunida en Lausana (Suiza), y después de una comparecencia ante la prensa en la que aludió a Naciones Unidas y al G-20, Bach dijo que las sanciones a las autoridades rusas seguirán en pie «firmemente», pero añadió que estudian la manera de «superar» la contradicción que supone discriminar a los deportistas «solo por su pasaporte».

La Cumbre Olímpica convocada para este viernes, en la que participará el Comité Olímpico Ruso, será la próxima reunión en la que se buscará una salida a este asunto.

«Los deportistas no pueden ser castigados por lo que hacen sus gobiernos», dijo Bach, que trazó una raya entre las sanciones decretadas contras las autoridades rusas y bielorrusas, que les impiden representar a su país en pruebas deportivas u organizar competiciones en su territorio, y la exclusión de sus deportistas de las competiciones internacionales.

«Esto no formó parte de las sanciones, sino que fue una medida protectora para salvaguardar la integridad de la competición y de los propios deportistas», explicó. «Algunos gobiernos querían decidir quién podía o no participar, amenazaron con no conceder visados, o con no dejar participar a sus deportistas» allí donde participasen rusos y bielorrusos, explicó el presidente.

«Tuvimos que actuar en contra de nuestros propios principios», subrayó. «Pero el Movimiento Olímpico debe ser una fuerza unificadora y no divisoria», añadió.

Por eso, dijo, «el mandato unánime» de la Ejecutiva para la Cumbre Olímpica del viernes es animarla a seguir buscando el camino hacia esa unión.

Bach leyó una carta recibida de un departamento de Naciones Unidas encargado de los casos de discriminación y racismo, en la que se expresan «serias preocupaciones» por la exclusión de rusos y bielorrusos de las competiciones en función de su nacionalidad.

«Estamos explorando caminos para cumplir nuestra misión unificadora. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido consultar a las federaciones, que estarán en la Cumbre y con las que seguiremos hablando a comienzos de año», resumió el presidente.

«No hay ningún cambio en nuestra postura», defendió. «Hoy hemos vuelto a decir que las sanciones deben seguir en pie. Pero en cuanto a las medidas de protección de los deportistas, tenemos que buscar una forma de superar ese dilema».

«¿Necesitamos aún proteger la integridad de las competiciones internacionales? Es lo que debemos examinar», añadió.

Tras la invasión rusa de Ucrania el pasado febrero, entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín, el COI consideró rota la ‘tregua olímpica’, apartó a las autoridades gubernamentales de Rusia y su aliado Bielorrusia de toda representación deportiva y prohibió que los deportistas rusos usaran su bandera y su himno para competir.

En la práctica, la medida derivó en la exclusión de esos deportistas de la mayoría de las competiciones, ante la amenaza de veto de otros participantes o las presiones de los gobiernos. Los circuitos profesionales de tenis son la principal excepción, aunque Thomas Bach se refirió hoy en términos críticos a «la intervención del gobierno británico» que impidió la participación de los tenistas rusos y bielorrusos en el torneo de Wimbledon. AG