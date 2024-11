El Bayern venció dos veces en el Bernabéu y celebró dos pases a la final sin ganar

Madrid.- El Bayern Múnich desafía a la estadística en su visita al estadio Santiago Bernabéu en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones 2023-24, en una ronda en la que no vence a doble partido a domicilio desde el 2013, cuando derrotó al Barcelona en el Camp Nou, con un historial de dos triunfos, dos empates y nueve derrotas en la casa del Real Madrid.



En su última conquista de la Liga de Campeones, en 2020, el Bayern venció en la edición especial de la pandemia en semifinales en terreno neutral. En el José Alvalade lisboeta se resolvieron a partido único y superó al Olympique de Lyon antes de derrotar en la final al PSG.



A doble eliminatoria hay que retroceder hasta el 2013 para encontrar el último triunfo del conjunto alemán en casa de su rival. Lo consiguió ante el Barcelona de Tito Vilanova, con un 0-3 gracias a los tantos de Arjen Robben, Gerard Piqué en propia puerta y Müller. Es una de las dos eliminatorias de las últimas ocho que ha disputado ante equipos españoles, que superó.



El balance del Bayern en eliminatorias europeas ante equipos de España es once victorias y doce derrotas. Y de nuevo ante el Barça, el pasado curso, mejoró su estadística en terreno español. En sus once últimas visitas, salió derrotado en seis ocasiones.



En el Santiago Bernabéu venció en dos visitas de trece hasta la fecha. La primera el 29 de febrero de 2000, en la segunda fase de grupos que por entonces presentaba el formato de la Liga de Campeones. Un 2-4 con tantos de Scholl, Effenberg de falta, Fink desde fuera del área Paulo Sergio de cabeza tras un saque de esquina, que anulaban cada intento de reacción madridista con tantos de Fernando Morientes y Raúl González.



En esa misma edición Real Madrid y Bayern volvieron a cruzar sus caminos en las semifinales, cuando el triunfo madridista en el Bernabéu (2-0) le impulsó para acceder a la final tras sufrir en Múnich una derrota (2-1 con tanto salvador de Anelka), antes de derrotar en la final española al Valencia.



La segunda y última victorias del Bayern en el Bernabéu se produjo hace 23 años, el 1 de mayo de 2001, 0-1 con tanto del brasileño Élber en la ida de una semifinal que sentenció en Alemania. Desde entonces, cada visita a casa del Real Madrid las ha contado por derrotas, hasta seis consecutivas, y un empate en el último precedente en las semifinales de 2018 cuando un doblete de Karim Benzema dio el pase a la final para la conquista en París de la decimocuarta.



Existen dos precedentes en el historial del clásico del fútbol europeo, en los que pese a no vencer el Bayern en el Bernabéu celebró el pase a la final. El primero en 1987, cuando había goleado 4-1 en Alemania y le sirvió la derrota por 1-0 en el Bernabéu.



El segundo, más reciente, en 2012, cuando el portugués José Mourinho había rescatado al Real Madrid de su maldición de octavos de final pero no logró superar las semifinales. La mala fortuna se alió con él en la tanda de penaltis en el Bernabéu, tras repetirse el 2-1 a favor de cada equipo en su campo. Los fallos de Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos dejaron la imagen de desesperación de 'Mou' de rodillas en el césped desolado por una nueva eliminación a puertas de la final.



El presente es halagüeño para el conjunto madridista, que venció en todas las eliminatorias de 24 precedentes menos una, en la que empató la ida a domicilio. Su único tropiezo fue ante el Spartak de Moscú en los cuartos de final de la Copa de Europa 1990-91, cuando cayó 1-3 en casa tras empatar a cero en Rusia.



El Real Madrid ha ganado las cinco eliminatorias en las que empató a dos tantos en el partido de ida. Y para el Bayern es la duodécima ocasión que empata la ida en su estadio en una eliminatoria europea y acabó perdiendo nueve. Han perdido tres de sus últimos cuatro partidos a domicilio en semifinales y empató uno.



.. Balance total J G E P GF GC

Real Madrid 27 12 4 11 43 41

Bayern Múnich 27 11 4 12 41 43

.. Partidos del Bayern en casa del Real Madrid:

31/03/76 Real Madrid 1 - Bayern Múnich 1 Semifinal Copa de Europa 1975/76

22/04/87 Real Madrid 1 - Bayern Múnich 0 Semifinal Copa de Europa 1986/87

16/03/88 Real Madrid 2 - Bayern Múnich 0 Cuartos Copa de Europa 1987/88

29/02/00 Real Madrid 2 - Bayern Múnich 4 2a fase grupos Champions 1999/00

02/05/00 Real Madrid 2 - Bayern Múnich 0 Semifinal Champions 1999/00

01/05/01 Real Madrid 0 - Bayern Múnich 1 Semifinal Champions 2000/01

10/04/02 Real Madrid 2 - Bayern Múnich 0 Cuartos Champions 2001/02

10/03/04 Real Madrid 1 - Bayern Múnich 0 Octavos Champions 2003/04

20/02/07 Real Madrid 3 - Bayern Múnich 2 Octavos Champions 2006/07

25/04/12 Real Madrid 2 - Bayern Múnich 1 (1-3 penaltis) Semifinal Champions 2011/12

23/04/14 Real Madrid 1 - Bayern Múnich 0 Semifinal Champions 2013/14

18/04/17 Real Madrid 4 - Bayern Múnich 2 Cuartos Champions 2016/17

01/05/18 Real Madrid 2 - Bayern Múnich 2 Semifinal Champions 2016/17

EFE/ir