El actual Ministerio Público está al servicio de otra narcodictadura: María Luisa Borjas

Tegucigalpa – “Tuvimos 12 años de un Ministerio Público que estaba al servicio de una narcodictadura, pero sólo cambiamos de bando porque estos están al servicio de otra narcodictadura y además, como digo, están haciendo caso omiso de los femicios aún y cuando tenemos supuestamente en el poder a una mujer que se comprometió a defender los derechos de la mujer hondureña”, expresó este lunes la exoficial de la Policía y excongresista María Luisa Borjas.

– “Desgraciadamente tenemos una institucionalidad débil y pusilánime”, acusó.

– El país es dirigido por personas ignorantes incompetentes e indolentes, reflexionó.

Aseveró que la primera que ha sufrido violencia emocional, sicológica, física y laboral es la mandataria del país, “imagínese como le usurpan su mandato y no tiene ni voz ni voto, la mantienen viajando en una serie de viajes infructuosos”.

Atribuyó la impunidad en los casos de femicidio, “a que la máxima autoridad del país, que es Manuel Zelaya Rosales y no Xiomara Castro que fue la que se comprometió en proteger a las mujeres, y sabemos que Mel Zelaya es un machista por excelencia, para él las mujeres no tienen valor y mucho menos consideración.

Citó el suceso en el que murieron decenas de privadas de libertad en la cárcel de Támara, donde las versiones oficiales cifra la cantidad de fallecidas en 46, pero la cifra fue superior. “Pero miremos que no hay investigación, no hay culpables y ya eso quedó en el olvido. La viceministra de Seguridad (Julissa Villanueva) estaba a cargo de los centros penales y no pasó nada”, cuestionó en entrevista con la radio HRN.

La también exdiputada del Partido Libre, dijo que varios personajes de ese instituto político enfrentan cargos por violencia de género, entre los que mencionó a: Mauricio Rivera y Bartolo Fuentes, y otro caso que se debate en la palestra como el de Jorge Cálix.

Apuntó que el caso de Mauricio Rivera ya quedó prácticamente absuelto de las acusaciones, en tanto Jorge Cálix correrá la misma suerte.

“Desgraciadamente los mal llamados padres de la patria, que ni a padrastros llegan, no están interesados en bajar la incidencia delictiva, ellos están interesados en concentrar el poder, violentar la Constitución y nombrar a sus afines en los entes persecutores del delito a sus achichincles que no los van a tocar a ellos”, arremetió.

Tachó a los funcionarios serviles, que se olvidan del mandato constitucional, lo que provoca que otras autoridades policiales y militares se acomoden a los intereses de los altos personajes políticos.

La dirigente de Libre, denunció que recién se produjeron ascensos en la Policía Nacional, pero apartadas del mérito profesional, al tiempo que avizoró que en diciembre se producirán los ascensos militares que van por la misma línea. “Los ascensos no son por meritocracia, sino por afiliación política o servir a cabalidad las instrucciones de las autoridades”, imputó.

Refirió que el pasado 31 de octubre, varias turbas del Partido Libre irrumpieron en el Congreso Nacional para agredir a los diputados opositores y lo hicieron por órdenes de las máximas autoridades del Poder Legislativo.

Concluyó afirmando que los índices de inseguridad se han incrementado en Honduras y lo que ocurre por parte de los entes de seguridad es un maquillaje de las estadísticas para hacer creer lo contrario a la población. JS