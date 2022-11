EEUU: Victoria histórica de los demócratas en el Senado

Un MANO A MANO entre dos periodistas hondureños con gran experiencia en la política americana.

Análisis de Jacobo Goldstein y Alberto García Marrder, especial para Proceso Digital, «El País» de San Pedro Sula y «La Tribuna» de Tegucigalpa.

AGM: Buenos días Jacobo en el «sunshine state» de Florida y yo muriéndome de frío en España…..vaya jornada electoral.!!!

Los demócratas han dado la campanada ganando el escaño senatorial de Nevada y recuperan la mayoría en el Senado, la cámara en el congreso que los republicanos se jactaban que la iban a ganar, así como la Cámara de Representantes, por «goleada».

¿Cual es tu primera reacción?

JG: Mi primera reacción fue que me sorprendió el resultado de los comicios intermedios, pues nunca imaginé que los demócratas resucitaran cuando parecía ya que el partido que fundó Thomas Jefferson en 1792, estaban totalmente de capa caída. Y con muy poco oxígeno en sus pulmones. Pero el pueblo no hizo caso a las encuestas y salió a votar en masa, propinándole una gran paliza al partido que fundó Abraham Lincoln. Que por cierto, debe estar en su tumba, indignado por la nueva ola de republicanos que se han apoderado de la entidad política que él había formado.

AGM: Esta es la situación de las elecciones del «mid-term» de Estados Unidos. En el Senado, los demócratas ganan por 50 a 49 escaños. Si ganan el 6 de diciembre el recuento en Georgia, sería una victoria del 51 a 49, lo que le permitiría al presidente demócrata, Joe Biden, sacar adelante su agenda y nombrar jueces en el Tribunal Supremo. En la Cámara de Representantes, los republicanos van ganando por una escasa diferencia de unos 12 escaños.

AGM: Jacobo: Creo que estarás de acuerdo conmigo en que los resultados inesperados de estas elecciones de “medio término” en el Congreso tienen una relevancia debido a la arrogancia con la que los líderes republicanos, más que todo, el expresidente Donald Trump, se jactaban en la campaña electoral, que iba a arrasar a los demócratas ….y eso no ha sucedido.

El ex presidente Donald Trump es considerado como el gran perdedor de las elecciones de medio termino del congreso norteamericano, a pesar que no era candidato. (Foto EPA-EFE).

AGM: Hablando de Donald Trump, creo que es el gran perdedor de estas elecciones, ha quedado totalmente humillado. Ha “patrocinado a más de 300 candidatos congresistas, senadores y altos funcionarios estatales, previo examen si eran fieles a él. Pues bien, más de la mitad han fracasado por ser unos ineptos y por estar contagiados de la “tóxicidad trumpista”. Me ha gustado este titular del diario “The Washington Post, mi periódico de cabecera cuando trabajaba como periodista en esa capital: “En las elecciones de 2022, el partido de Trump lo ha pagado muy caro por ser el partido de Trump”.

¿Estas de acuerdo que es el gran perdedor?

JG: No cabe la menor duda que si en México, Hernán Cortés, tuvo su “noche triste”, cinco siglos después, le toco a Donald Trump, tener su “noche amarga”. Mientras se encontraba en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, lo que el expresidente esperaba era un resultado favorable en la votación a nivel nacional del 8 de noviembre, que pensaba sería una fecha histórica. Pero la verdad es que se llevó la sorpresa que esos candidatos que él insistía en apoyar, terminaron siendo derrotados por los votantes. Ese resultado no es extraño, porque se sabía de antemano que esos individuos le iban a causar problemas políticos a Mr. Trump. Claramente se veía que esos personeros no estaban aptos para ejercer el puesto público que pretendían obtener. A final de cuentas, los resultados de los comicios intermedios favorecieron a Joe Biden y su partido, mientras que Trump y sus seguidores tuvieron que aguantar un fuertísimo rechazo político.

AGM: Tanto que lo que pueda anunciar Trump en la noche del martes es casi ya irrelevante: que se presenta a la reelección en el 2024, que no se presenta o que retrase un anuncio hasta después del 6 de diciembre, día del recuento de Georgia para el Senado, como le han pedido muchos líderes republicanos para no influir en esa elección retrasada.

AGM: ¿Este buen e inesperado resultado en el Senado puede ayudar a las aspiraciones de Joe Biden de presentarse a la reelección en el 2024,a pesar de su edad actual de 79 años?

El presidente Joe Biden, al que daban por hundido antes de las elecciones, ha salido robustecido por los buenos resultado de su partido en las elecciones legislativas de medio término. (Foto WBEZ).

JG: Todo depende de como le irá a Biden en los dos años y pico que le quedan en el poder, También falta ver que hace Donald Trump de aquí en adelante y cómo le irá a Ron DeSantis en la contienda. Sea que Biden tendrá 81 años cuando se celebren las elecciones presidenciales de noviembre del 2024.

Falta por ver como ve el público su edad o su estado de salud. Biden tuvo mucha suerte en su reciente viaje al exterior. En sus múltiples reuniones con líderes mundiales le felicitaban, él ya había recibido las buenas noticias que a él y su partido Demócrata le había ido requetebién, mientras que los republicanos fueron los que quedaron mal parados.

AGM: La única buena noticia para los republicanos fue la abrumadora victoria de Ron DeSantis, que ha renovado como gobernador republicano de Florida. Y es sin duda el único rival que puede impedir que Trump sea el candidato republicano en las elecciones generales del 2024?

AGM: Muchos de mis lectores me preguntan que cómo es posible que en un país altamente avanzado en la tecnología, como Estados Unidos, el recuento electoral sea tan lento y una semana después no hay un resultado final y completo. Ni en Bolivia o Venezuela pasa eso ¿Lo puedes explicar por favor?

JG: Cada uno de los 50 estados tiene sus costumbres y leyes propias electorales de como recibir y contar los votos. Ahora se han vuelto muy meticulosos los que examinan y determinan si se cumplieron las leyes en cada voto. Y luego bien el conteo definitivo. Definitivamente se necesitan hacer cambios adecuados para acelerar el conteo legítimo de los votos emitidos.

AGM: Yo fui uno del 46 por ciento que hemos votado en estas elecciones por correo o lo que llaman “el voto ausente”. Y este sistema es una de las razones del retraso en el recuento. Las bolsas de correo con votos no se abren hasta cuando se hayan cerrado las urnas en todo el país y en algunos estados, son aceptados aunque lleguen unos días después.

AGM: ¿Un pensamiento final Jacobo?

JG: En resumidas cuentas, ya pasaron las intermedia y la democracia se ha salvado al conocerse los resultados de los comicios, pues la barrida de candidatos demócratas que se pronosticaba nunca ocurrió. Más bien fueron los republicanos los que quedaron bastante maltrechos. Ojalá que todos pensemos en serio como defender la democracia que ha gozado 250 años esta nación. Es válido pedir que en un gobierno dividido, los dos partidos puedan dialogar y hacer cosas por el bien de la patria, en vez de la política de hoy en día nos separe y nos divida.