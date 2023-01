EEUU: Tras descubrimiento de documentos secretos, incierto el futuro político de Joe Biden

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM)

Especial “La Tribuna” y “Proceso Digital” de Tegucigalpa y “El País” de San Pedro Sula (Honduras).

Un Mano a mano periodístico que echa chispas

AGM: Jacobo, presiento que este asunto es una bomba de relojería contra el presidente Joe Biden, no es un simple olvido de un fajo de documentos secretos. Y la oposición republicana, especialmente el ex presidente Donald Trump, lo van a explotar muy bien, en represalia como lo trataron cuando se descubrieron los suyos en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Y hay que precisar que son informes confidenciales de agencias federales de temas sensibles y de un acceso muy restringido, que tras terminar un mandato presidencial deben ser entregados, por ley, a los Archivos Nacionales.

JG – No solo le encontraron a Donald Trump documentos de altos secretos en su residencia Mar-a-Lago, sino que en otros lugares ocurrió lo mismo y eso ha representado uno de los fuertes golpes que ha sufrido el expresidente en meses recientes. Incluyendo además de los documentos comprometedores toda una cantidad de violaciones a las leyes existentes tanto en la toma violenta del Congreso del 6 de enero del 2021, como también en una serie de pasos y acciones ilegítimas para quedarse en el poder a como diera lugar. Pero ahora que ha salido a la luz lo de Biden, eso le abre el camino a Trump para poder volver de lleno a la carga en su lucha por obtener la nominación presidencial republicana para los comicios generales del 2024.

AGM – Los del presidente, muy pocos, fueron encontrado por sus propios abogados en una oficina que Biden ocupó en Washington al terminar su mandato como vicepresidente durante la presidencia de Barak Obama (2009-2017) y otros pocos en el garaje de su casa en el estado de Delaware y fueron entregados, siguiendo la ley, al departamento de Archivos Nacionales.

AGM: Trump, por el contrario, se resistió, casi un año, a entregar más de 300 documentos secretos que tenía en su mansión en Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Fue necesario un mandamiento judicial y hasta un asalto de agentes de la Agencia Federal de Investigación (FBI) a la mansión, para recuperarlos. Merrick Garland, el Fiscal General (una especie de Ministro de Justicia en Estados Unidos) nombró como Fiscal Especial a Robert Hur para investigar los documentos que tenía Biden y a Jack Smith, a los de Trump.

EL Presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump.

JG: El Secretario de Justicia Garland ha tomado una decisión sumamente sabia al haber nombrado a los dos fiscales independientes el uno del otro, con excelentes credenciales y con magníficas reputaciones. Esa medida de Garland evita que lo acusen de querer dañar al republicano Trump, pues Biden, que es demócrata, también estará sentado en el banquillo de los acusados

AGM– Es este tinglado donde creo que los republicanos, ansiosos por explotar esta debilidad de Biden, van a aprovecharse. Los primeros documentos en posesión de Biden, que él se justifica diciendo que no sabía que estaban guardados en esa oficina, fueron encontrados el 2 de noviembre del año pasado y no se dieron a conocer hasta después del 8 de noviembre, día que se celebraron las elecciones de medio término en Estados Unidos. Entonces, las preguntas pertinentes son las siguientes Jacobo: ¿el gobierno de Joe Biden silenció deliberadamente esta mala noticia para no perjudicar sus posibilidades electorales? ¿Precisamente cuando le estaba perjudicando a los republicanos el escándalo de los documentos secretos de Trump.

JG-Todo parece apuntar a que si hubo política de por medio y salta a la vista toda una serie de errores en cuanto a la forma en que la Casa Blanca, la Secretaría de Prensa y el mismo Biden han manejado tan torpemente la noticia sobre los documentos que él siguió teniendo en su poder al finalizar su cargo gubernamental como vicepresidente. Un hecho que ciertamente representa un autogol que el presidente actual no necesitaba en estos momentos y que más bien han servido para revitalizar a Trump y a para llenar de más oxígeno los pulmones de sus millones de fervientes seguidores del ex gobernante estadounidense, que ansiosamente lo quieren ver de regreso, ocupando la Casa Blanca.

AGM: Para finalizar, quiero repetir lo que la prensa norteamericana no deja de reproducir y que hoy se vuelve contra el propio presidente: El año pasado, Biden criticó a Trump como “totalmente irresponsable” por la manera como manejó los documentos secretos.

Jacobo Goldstein: Con 58 años de periodismo activo en radio, televisión y en la prensa escrita, desde 1980 ha sido corresponsal de la CNN EN ESPAÑOL, el diario LA TRIBUNA, RADIO HRN Y RADIO AMÉRICA de HONDURAS en Washington, en la Casa Blanca y en todo Estados Unidos. Sigue colaborando con LA TRIBUNA, RADIO AMÉRICA, CNN en ESPANOL, la Z92 de Miami, y numerosas emisoras de radio de Estados Unidos y de América Latina.

Alberto García Marrder: Fue corresponsal de la Agencia española de Noticias EFE en Londres, Washington, Belfast, Praga, Nueva York, Houston, Panamá, Islas Malvinas, Tegucigalpa, Santiago de Cuba y Miami durante 40 años. Y subdirector para Internacional en la central de la Agencia EFE en Madrid y director desde Miami, de su servicio en inglés, con sedes también en Manila y Madrid.