EEUU puede pedir en extradición a Marlon Ochoa por terrorismo, dice exjefe de operaciones de la DEA

Tegucigalpa – A criterio del exjefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés), Mike Vigil no es descabellado que el alto funcionario hondureño Marlon Ochoa pueda ser solicitado en extradición por Estados Unidos ante los delitos de terrorismo por la quema de la embajada norteamericana en Tegucigalpa en 2019.

– Se recuerda que el ahora funcionario del CNE, Marlon Ochoa posó sonriente en una fotografía con la embajada en llamas el 31 de mayo de 2019.

En enero de 2012 Honduras aprobó una reforma constitucional para entregar a sus ciudadanos a EEUU por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Desde esa fecha se han extraditado a 53 nacionales a la nación del norte, pero ninguno de ellos por terrorismo.

Recién hace unas semanas la presidenta Xiomara Castro denunció el tratado de extradición, que estará vigente hasta el 28 de febrero de 2025, alegando que se pretende usar como método de chantaje y además –según ella- para proteger a las Fuerzas Armadas de Honduras.

En declaraciones a Radio Cadena Voces (RCV), el exfuncionario de la DEA explicó que las embajadas norteamericanas alrededor del mundo son parte del territorio norteamericano, es decir que cualquier ataque a estas instalaciones son calificadas como terrorismo por las leyes estadounidenses.

Vigil no descartó que la justicia de EEUU solicite en extradición a los que participaron en la quema de su embajada en mayo de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, debido a que este tipo de delitos no prescriben.

“Se me hace curioso que en este caso, yo vi una foto donde estaba -Marlon- Ochoa donde trató de quemar la embajada con unas llantas, sale tomándose fotos como si fuera una cosa chistosa, y lo encarcelaron y este gobierno lo sacó de la cárcel, y lo convirtió a un ministro a un criminal, entonces sí se pueden extraditar, no puedo dar nombres de las personas porque hasta que no decida el Departamento de Justicia de proceder o cómo va a proceder, pero sí eso fue un acto de terrorismo”, expresó el exfuncionario de la DEA.

Insistió que perfectamente EEUU podría presentar cargos contra Marlon Ochoa, ahora consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), anteriormente exdirector del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y exministro de Finanzas.

“Hasta que no salga algo por parte del Departamento de Justicia no puedo decir más, pero sí se puede acusar”, reafirmó.

Citó que igualmente los antecedentes de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, que hace unos años fue acusado por doble homicidio y aunque estuvo en la cárcel, logró convertirse en secretario del Congreso Nacional. JS