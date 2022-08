EEUU: ¿Podrá ser inhabilitado Trump para futuros cargos públicos por apropiarse de documentos secretos? Depende..!

Análisis de Alberto García Marrder – Especial para “Proceso Digital”.

Al ex presidente norteamericano, Donald Trump, le gusta hacerse la víctima porque le rinde: “me robaron las elecciones del 2020, me acusan sin pruebas de delitos fiscales en Nueva York y el FBI invade mi casa injustificadamente en Florida para, posiblemente, plantar pruebas incriminatorias falsas”.

Todas estas alegaciones sin fundamento alguno.

Tras el registro de más de 20 agentes armados de la Agencia Federal de Investigación (FBI) de su residencia en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) está siendo investigado y podría ser acusado de violar la Ley de Espionaje, de obstrucción a la justicia y robo de documentos del Estado, altamente secretos.

Mar-a-Lago, la residencia en Florida del ex presidente Donald Trump, recientemente asaltada a la fuerza por agentes del FBI en busca de documentos secretos que se habían traído desde la Casa Blanca. (Foto archivo Joyce Boghosian -White House Press).

Si es acusado, juzgado y encontrado culpable, podría ser sentenciado a penas de hasta diez años de cárcel e inhabilitado para cargo público por muchos años.

Pero sería la primera vez que se acusa a un ex presidente de estos cargos serios. Es dudoso que el gobierno de Joe Biden vaya a dar ese paso. Ambos lados se juegan mucho y estamos en un año electoral con las elecciones de medio término en el Congreso.

Por ahora, Trump tiene a la esencia conservadora del Partido Republicano (GOP) detrás de él con una lealtad ciega. Por qué los dos se necesitan.

1-Trump necesita al partido para ser elegido en las primarias como su candidato presidencial y ganar las elecciones del 2024, para regresar como presidente a la Casa Blanca. Eso está pendiente de muchas cosas y no es del todo improbable.

2- Los republicanos del GOP necesitan a Trump para recuperar las mayorías parlamentarias en la Cámara de Representantes y en el Senado en las elecciones de medio término de noviembre. Y eso si es probable, dado la debilidad de los demócratas y de su presidente, Joe Biden.

3- El “patrocinio” de Trump vale oro. En las actuales primarias republicanas, más de 2,000 de sus “ahijados” han sido elegidos. Un ejemplo, Liz Cheney, la valiente vicepresidenta republicana del Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Congreso del 6 de enero de 2021, ha perdido su puesto de congresista en las primarias del estado de Wyoming, por venganza del ex presidente que apoya a una desconocida “trumpista”. Trump no le ha perdonado a Cheney que haya dicho que el ex presidente es “un peligro para la democracia.”

En el asalto al congreso del 6 de enero de 2021, un simpatizante de Trump entra al despacho de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y se sienta desafiante en su sillón. (Foto Jim Lo Scalzo-EFE-EPA).

4- Trump, además, trae detrás suya la cobertura favorable del canal de noticias de televisión más visto en el país: el ultra conservador Fox News.

5- El futuro político de Trump está en manos de Merrick Garland, el Fiscal General (una especie de Ministro de Justicia) quien debe decidir si presenta o no un ”indictment”, una acusación formal contra él. Pero después de la inesperada incursión de FBI en la casa de Trump en Florida y las fuertes críticas republicanas, el que está en la cuerda floja puede ser el mismo Garland y no Trump, si no da una explicación sensata y convincente.

Se interfiere, por filtraciones a la prensa, que entre los documentos oficiales secretos recuperado por el FBI hay muchos sobre armamento nuclear, que podría caer en manos enemigas. Trump desmintió esa afirmación y la acredito, una vez más, a la “cacería de brujas” que dice estar sufriendo.

Según la ley actual, todo presidente que termine su mandato de cuatro u ocho años, debe entregar a los Archivos Nacionales todos sus documentos catalogados como “altamente confidenciales” para su archivo histórico.

Sobre las abundantes reacciones a la incursión del FBI, destaco estas tres:

En la sección de opinión del diario “The New York Times”, el columnista David Brooks se pregunta y no sin razón: “EL FBI ACABA DE REELEGIR A DONALD TRUMP” y argumenta que la clave del expresidente es su narrativa: cuenta historias fuertes que la gente se cree”.

TRUMP- CARICATURA. Una caricatura muestra como el Estado americano está vigilando los pasos de Trump. (Diseño Gráfico de Shane Cluskey- The Washington Post).

El columnista Paul Butler, en el diario “The Washington Post”, va más directo: “Donald Trump merece ser procesado por varios delitos federales, pero por ocultar documentos secretos clasificados, podría ser la menor de sus fechorías.”

Isaac Arnsdorf, también en “The Washington Post”: “Nunca ha habido un candidato potencial como Trump: Un presidente derrotado cuyos simpatizantes asaltaron el Congreso, quien todavía insiste que no perdió y quien públicamente promete vengarse en aquellos que lo agraviaron”.