EEUU: Lo peculiar de la política americana: Un congresista republicano es un embustero, pero el partido necesita su voto

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).

Otro mano a mano periodístico y muy peculiar

Especial para “La Tribuna” y “Proceso Digital” de Tegucigalpa y “El País” de San Pedro Sula (Honduras).

AGM: Jacobo, vamos a tratar el tema del congresista norteamericano y republicano George Santos, de origen brasileño. Es, tal vez, el tipo más mentiroso que ha pasado por la Cámara de Representantes en Washington, por exagerar su biografía con la intención de ganar su escaño por el distrito de Queens-Long Island en el estado de Nueva York. Y la pregunta pertinente es esta: ¿Por qué el presidente (“Speaker”), el republicano Kevin McCarthy no lo echa o pide su renuncia? Pues no lo hace porque necesita su voto en esa cámara, cuando solo tiene una mayoría parlamentaria por cuatro o cinco escasos escaños.

AGM: ¿Cómo ves Jacobo este caso insólito en la política americana?

JG: No puedo creer que una persona haya mentido tanto en cuanto a la historia de su vida y su trayectoria a través de los años. Lo hizo creando un personaje ficticio extraordinario que había triunfado en todo, anotándose victoria tras victoria y ciertamente merecedor de salir electo como miembro de la Cámara Baja representando al condado número 3 del Estado de Nueva York, hecho que él logró fácilmente en los comicios legislativos de noviembre del 2022.

AGM: Vamos a recordar algunas de las mentiras en su primera versión de su biografía en el 2020, que luego tras las investigaciones del “The New York Times” y el “Jewish Insider”, fueron borradas o modificadas:

En su biografía oficial, decía que había estudiado en el Baruch College (“No lo conocemos”) y que había tenido un alto puesto en Wall Street, en las firmas financieras Goldman Sachs y Citigroup, pero ambas lo negaron. Y sobre su familia, también exageró cuando dijo que sus abuelos habían escapado del holocausto judío en Bélgica y que su madre había sobrevivido el ataque de las Torres Gemelas del 11 de Septiembre de 2001. Todo es pura mentira.

JG: Verdaderamente Santos demostró que se puede crear una persona con todos los atributos necesarios para poder ser exitoso. Eso significaba que bien podría escoger cualquier carrera que le pareciera adecuada, inclusive la de meterse de lleno en la política. Por ende, en el 2020 busco infructuosamente que siendo miembro del Partido Republicano bien podría salir electo miembro de la Cámara de Representantes. Pero siguió en la lucha y terminó saliendo electo a ese mismo cargo en los comicios del 2022.

El congresista republicano George Santos en la Cámara de Representantes. (Foto Win McNamee- Getty Images)

AGM: He observado los primeros días de Santos en el Congreso y se le ve desafiante, sin dejarse influir en las peticiones de que renuncie. Al contrario, ya ha dicho que piensa presentarse a la reelección en el 2024. Los demás congresistas, republicanos y demócratas le huyen, pero los periodistas lo persiguen.

JG: Lo que los periodistas buscan es que Santos diga alguna burrada que contradiga lo que están diciendo los republicanos que buscan cualquier excusa para poder retener a Santos en el Congreso ya que necesitan su voto a como dé lugar. Es ridículo que él esté pensando en lanzarse a la reelección en el 2024.

AGM: Ni se ha inmutado cuando la prensa publicó fotos suyas como “drag queen” en el Carnaval de Río. En una expresión muy transexual. Él es abiertamente “gay”. Su ex pareja por un año, Pedro Vilarva, dijo en una entrevista con la cadena CNN que es un “psicópata mentiroso”. Y que rechazó varias ofertas de matrimonio, tras descubrir sus mentiras.

Antes de ser congresista, supuestamente George Santos participó como «drag queen» en el Carnaval de Rio en 2005. El lo ha desmentido «categóricamente», aunque si admite ser «gay». (Foto-montaje-GEN-Ireland).

JG: La preferencia sexual de Santos no me interesa, son sus mentiras y exageraciones me indignaron, pues se ve claramente que los votantes neoyorquinos estaban convencidos que tenían un candidato ejemplar que los representaría favorablemente en los recintos del Congreso federal.

AGM: Santos sabe que su voto es importante y por eso es vital su escaño. El “Speaker”, Kevin McCarthy ya lo ha dicho: “Los votantes de su distrito electoral lo han elegido y él es parte del Partido Republicano en la Cámara de Representantes”. Santos representa el distrito de Queens-Long Island, de Nueva York. ¿Cuál es tu conclusión Jacobo?

JG: Los republicanos están metidos en una engorrosa situación, que puede terminar causándoles enormes daños políticos. Ya tuvieron que ceder sacándolo de los dos comités a los que había sido nombrado por McCarthy. No olvidemos que hay varios cargos contra él que están siendo investigados por el FBI. De ser encontrado culpable, será casi imposible que los republicanos lo retengan en el Congreso. El 78% de los que votaron por él en noviembre del 2022, creen que debe renunciar.

AGM: Jacobo, estoy de acuerdo en que su condición sexual no debe condicionar este caso. Pero si la de ser un mentiroso y manipulador para conseguir fines políticos. Además, no sería el primer homosexual en ese partido. Pero “drag queen”, creo que sí.