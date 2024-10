EEUU le está diciendo a inversionistas de su país que éste no es el momento de invertir en Honduras: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del informe de clima de negocios le está diciendo al inversionista norteamericano que con el actual gobierno no conviene venir a Honduras.

“Casi le están diciendo, ojo, cuidadito, deténganse, no es el momento con este gobierno radical de Libre (Libertad y Refundación) que lleguen a invertir al país. Casi le dicen, mire si usted se arriesga, va bajo su propia cuenta”, indicó Zambrano.

“El mensaje va porque el gobierno ha tenido una agenda contra el sector privado ha tenido una agenda de no respetar la seguridad jurídica, no respetar la propiedad privada, no garantizar la inversión y esto lo que ha creado es un clima de que muchas personas se han ido del país, han cerrado su inversión”, indicó el diputado opositor.

Zambrano dijo que en la actualidad “hay empresas que se han llevado su inversión, han cerrado hay muchas que están invirtiendo en El Salvador, Guatemala y Nicaragua y se están llevando el capital de Honduras”.

El parlamentario agregó que el gobierno le cambia las reglas a los inversionistas, cuando estos ya tiene una inversión en el país e incluso puede llevarlos hasta la expropiación, “este gobierno anuncia y amenaza con expropiar el sector privado, invade el sector privado, es tanto daño que le ha causado a la economía”.En tal sentido, el diputado nacionalista agregó “lo que le digo a ese inversionista es que tenga calma, en año y cuatro meses vamos a elecciones y vamos a sacar a Libre porque la gente ya no los aguanta y en año cuatro meses los vamos a invitar a que traigan esa inversión para que generen el empleo que Honduras necesita”. VC